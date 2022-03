GloryToUkraine! Lo psicopatico di Mosca in delirio: Vuole far saltare la centrale di Chernobyl e dare la causa agli ucraini. (Ansa)

Il Governo ucraino ritiene che il presidente russo Vladimir Putin abbia “ordinato la preparazione di un attacco terroristico” nel sito della centrale nucleare di Chernobyl.

Lo scrive il New York Times citando i ministeri della Difesa e dell’Intelligence ucraini, e spiegando di non avere conferme sul campo. Il Nyt cita un comunicato dei ministeri, secondo cui si tratterebbe di un’operazione ‘false flag’: le forze di occupazione russe – dice la nota – “cercheranno di causare una catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl controllata dalla Russia, per poi accusare l’Ucraina del disastro”.