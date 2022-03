LatrinaFriuli Exxx…Polzive!!! L’ex direttore dell’Arpa Stellio Vatta voleva farla franca: restituisce 23mila euri a rate. Perché pagare il DG Franco Milan (170 mila euri-anno), se faceva finta di non sapere?

Nel caso Stellio Vatta (tirava mesate da urlo pur essendo in pensione) è impressionante la valutazione del direttore generale della Regione Fvg Franco Milan. Il super dirigente, nella corrispondenza fra Agenzia e Regione, afferma: “L’amministrazione regionale (…) non ha l’evidenza della posizione lavorativa dell’Ing.Vatta“. Come fa a non sapere dello stato dei suoi dirigenti un Direttore Generale di regione? Perché pagarlo allora 170mila euri/anno Milan?

A quanto risulta, il Vatta ha ricevuto l’incarico, dopo aver fatto richiesta di partecipazione all’avviso della regione, di direttore generale con regolare contratto di lavoro in un ruolo che ha piena rappresentanza legale dell’agenzia e che il rapporto di lavoro è sottoscritto con il presidente della regione (Fedriga). Tanto può bastare per rilevare la disinvoltura con cui il Direttore Generale Franco Milan armeggia attorno ai rapporti giuridici con il personale dirigente.

I manigoldi di Leopost furono i primi a scoprire che in Arpa c’era qualcosa che non andava. E pure di alto livello, un dirigente da 140mila euri/anno. Si trattava del direttore generale Stellio Vatta (pupillo di Scoccimarro) “pizzicato” con le mani nella marmellata. Il dirigente, a decorrere dal 1°giugno 2021 era collocato in quiescenza, tuttavia, nel silenzio totale degli uffici, del DG Milan e di lui stesso, ha proseguito l’incarico nella speranza che nessuno se ne accorgesse. Sperava di continuare a tirare mesate fino alla scadenza del contratto: 31/12/2022. Una furbata che non gli è riuscita e che, dopo le segnalazioni di Leopost, l’erogazione delle indennità è stata sospesa dal mese di ottobre 2021 fino a dicembre dello stesso anno quando è stato costretto a lasciare l’incarico. Il goloso dirigente aveva però tirato le mesate del periodo da giugno a settembre. Per questo motivo, dopo un furioso scambio fra il dirigente della struttura affari generali dell’Arpa e Franco Milan, il direttore facente funzioni, Roberto Visintin ha predisposto il piano di rientro del maltolto: 23.217,48 euri in dieci rate entro il 10 dicembre 2022. Senza interessi.

Una vergogna friulana clamorosa che non finisce con il caso Vatta, ma si estende al direttore generale della Regione, Franco Milan. L’alto dirigente (170mila euri/anno) confessava di Non sapere…

“..l’amministrazione regionale non ha l’evidenza della posizione lavorativa dell’ingegner Vatta che era dipendente dell’Arpa”. !!! Come può un apicale dire Non so…non sapevo? Arpa infetta, Friuli malato.