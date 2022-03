GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Le donne inferocite contro lo psicopatico di Mosca: “Hai ucciso i nostri figli, ora la pagherai”.

Le donne ucraine che ieri hanno iniziato a prendere le armi per sconfiggere Vladimir Putin hanno detto: “Hai ucciso i nostri figli, ora pagherai”. Fra le truppe dislocate in prima linea ci sono anche molte donne soldato pronte a combattere le forze degli invasori russi. A Leopoli, nell’estremo ovest, donne come la 33enne Kate Matchyshyn non si erano mai sognate di entrare nell’esercito, ma ora stanno imparando l’addestramento di base sulle armi, incluso come sparare, ricaricare e pulire, un AK-47. Un paio di settimane fa la sua principale preoccupazione quotidiana era sviluppare la sua attività di massoterapia, ma ora è stata messa alla prova in un centro per veterane gestito da donne chiamato Warriors House. “È una cosa molto difficile da uccidere per una donna – ha detto – e non ho mai pensato che avrei dovuto farlo. Ma siamo stati costretti ad allenarci per una cosa terribile. I russi stanno uccidendo i bambini ucraini, quindi le donne ucraine faranno quello che devono fare per proteggerli. Siamo uguali alle donne in qualsiasi parte del mondo. Tutte le donne hanno un istinto protettivo nei confronti dei bambini e lo dimostreremo ogni giorno. Le donne ucraine sono forti – il mio hobby principale, ad esempio, è la boxe – e Putin scoprirà quanto è forte. Ha ucciso i nostri figli e quindi gliela faremo pagare”.