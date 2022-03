LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Vertice centrodestra ieri a Riviera: Spuntano Rodeano e Giorgi. Le civiche di Fanotto lanciano Brini in Lisagest e Poletto o Montrone candidati sindaco.

Sabato scorso Anna Cisint ha annunciato la sua candidatura a Monfalcone; stasera Rudy Ziberna farà altrettanto a Gorizia. Nel mezzo i centristi di Tondo-Lupi (Io amo l’Italia) annunciano la presentazione di una lista in appoggio alla Cisint guidata dal vice sindaco Michele Luise. Il centrosinistra si divide a Cervignano (l’ex assessora Maule si candida sindaco, vedi Leopost dd 9 marzo) e a Gorizia potrebbe candidarsi Silvano Gaggioli.

Nel trambusto isontino s’inseriscono i marosi dell’alto Adriatico. Esattamente quelli di Lignano, al centro di un polverone mai visto prima.

Era stato convocato per ieri sera a Riviera (Pizzeria San Remo) un segretissimo vertice fra gli esponenti di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e, come invitati speciali, i civici: “Pensieri Liberi” di Vico Meroi e di “Io Amo l’Orizzonte di Generazione Lignano” che fa riferimento a Trabalza. L’elemento di chiarezza è determinato dal fatto che non c’è traccia di Fanotto . Rimasto imbrigliato nell’alveo primordiale dell’attuale maggioranza. In ogni caso, le due civiche invitate hanno concesso un’importante apertura di credito al centrodestra orientato a puntare sul presidente della Lisaget Manuel Rodeano (sempre che sia disposto a candidarsi), oppure su Laura Giorgi o sullo storico forzista e già assessore provinciale Carlo Teghil.

Grado d’incertezza elevato invece per quanto riguarda il civismo collocabile nel centrosinistra locale. Nei giorni scorsi c’è stato un minivertice tra il gruppo di Civicamente, che fa riferimento al sindaco; Comunità PD di Lignano rappresentato da Ciubej e quelli di Forza Lignano intestati all’assessore al turismo Brini . Rimbalzi lagunari riportano segnali non positivi sull’unitarietà del gruppo: diversità di vedute ancora troppo evidenti che richiedono una pausa di riflessione e la convocazione di un nuovo vertice. Pertanto restano in sospeso le decisioni dei partecipanti che dovrebbero prevedere, al netto degli incastri complessivi (vedi centrodestra), un’impegno diretto di Brini in Lisagest e Poletto , oppure in seconda battuta Montrone , come candidati sindaco. Una quadra non è stata ancora trovata. Di fronte a questo scenario, sostanzialmente equilibrato in termini di voti, risulteranno decisive le scelte delle civiche “Vivi Lignano” e “Obiettivo Lignano” che potrebbero determinare l’esito finale.