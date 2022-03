EmilioLieve Exxx…Polzive!!! Lo sbagliato Fontanini ignora la cerimonia funebre dell’architetto udinese Emilio Mattioni: Nemmeno un assessore per l’ultimo saluto a un ex consigliere.

La rozzezza del sindaco di Udine e di tutta la maggioranza che lo sostiene, si è manifestata anche oggi in occasione dei funerali dell’architetto Emilio Mattioni. Un professionista noto in tutta la regione e in Italia per le sue straordinarie intuizioni. La cerimonia funebre si è svolta al cimitero di San Vito di Udine. Il sindaco periferico si è dimenticato anche del protocollo che prevede la presenza istituzionale del comune per l’ultimo saluto a un ex consigliere. Erano invece presenti l’ex sindaco Honsell, l’assessore regionale Mariagrazia Santoro, molti professionisti della zona, architetti, ingegneri e amici. Tutti hanno voluto dare l’ultimo saluto e dimostrare l’affetto alla famiglia con la loro partecipazione. Di Fontanini e della giunta degli sbandati nemmeno l’ombra.

L’architetto Emilio Mattioni, progettista di edifici che portano il segno della ricerca della modernità, è morto a Udine all’età di 88 anni. I funerali civili si sono tenuti questa mattina al cimitero di San Vito a Udine.

Nato a Udine il 9 febbraio 1934 Mattioni si laureò presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav) nel 1958 e divenne assistente di Giancarlo De Carlo e Aldo Rossi. Nel 1959 Mattioni, con un gruppo di giovani architetti laureati all’Iuav, formato da Renzo Agosto, Roberto Panelli e Enzo Pascolo, vinse il concorso per l’Istituto tecnico industriale «Arturo Malignani» di Udine: il complesso, che doveva corrispondere a caratteristiche di funzionalità e sobrietà, escludendo ogni elemento di lusso fu inaugurato nel 1965 (la popolazione scolastica era prevista di circa 1500 alunni divisi in 57 classi con 5 specializzazioni).