CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! La coalizione prepara la sfida delle regionali 2023: Dreosto, Bini, Tondo, Ciriani, Dal Mas al meeting di Fratelli d’Italia a Monfalcone (Go)

Un meeting di alto livello quello organizzato da Fratelli d’Italia (segretario Walter Rizzetto) andato in scena ieri al teatro comunale di Monfalcone. La kermesse si sviluppava attorno al collaudato programma delle Tavole Rotonde cui hanno partecipato i leader nazionali (Rampelli-Meloni) e regionali. A dare lustro al titolo “Spazi, idee, confronti ed anche politica” ci hanno pensato Tondo, Dal Mas, Rizzetto, Rampelli, Bini e Luca Ciriani che sono stati interrogati da Diego D’Amelio de “Il Piccolo”. A vederli sul palco sembrano gli amici di sempre, quelli che si conoscono fin dalle elementari. Li sguinzagli da soli diventano ciclisti perennemente in fuga. Sergio Bini, leader di progetto Fvg, si espone; conferma e ribadisce la preparazione al progetto della Lista del Presidente: ” Si tratta di una lista civica composta da uomini di buona volontà. E’ necessario – osserva il leader di ProgettoFvg – allargare quanto più possibile questa squadra. E’ lo stesso presidente Fedriga che insiste per presentare la lista alle prossime regionali”. L’europarlamentare Dreosto avverte che “I sondaggi si lasciano scrivere, c’è un disegno per indebolire la Lega; il leader è Salvini e non si discute”. Luca Ciriani ritiene che “Fratelli d’Italia sia un miracolo di coerenza; nella coalizione c’è uno spazio il più ampio possibile, il centrodestra è la nostra stella polare”. Tondo rappresenta la coscienza critica del gruppo, vedi il green pass, tuttavia riconosce che “Le scelte sul territorio vanno condivise”. E qualcuno dalla platea pronuncia il nome di Tolmezzo. Il Senatore Dal Mas ha ripercorso la vicenda della candidatura di Berlusconi a capo dello stato (lui non lo ha mai chiesto) e ha ricordato la tenuta di Forza Italia malgrado fin dagli inizi venisse canzonato come partito di plastica. La coalizione è granitica, tant’è che il gruppo si è poi trasferito a Gorizia per la conferenza stampa di Ziberna in cui dava l’annuncio della sua candidatura a sindaco. Rimbombano le parole di Dreosto: “Dobbiamo dare l’esempio di unità fin dai piccoli comuni”. Sarà così?