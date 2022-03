LetameMaratona Exxx…Polzive!!! Il giallo della Mitho Marathon: Promoturismo concede 100mila euri di contributo a un’associazione inesistente. Il flop della prima edizione di Cividale. La cacciata da Palmanova. Il bidone si trasferisce a Sacile.

Un flop clamoroso da “LatrinaFriuli” colossale che esplode nell’immacolato mondo del dilettantismo sportivo. Un bidone che puzza di bruciato lontano un miglio. Anzi, sembrerebbe tutto concordato, altrimenti non si può spiegare come sia stato possibile che la regione concedesse a un’Associazione sportiva un contributo di 116mila euri per una maratona (Cividale 31 ottobre) dove il “Mytho” non era l’atleta, bensì l’escamotage. Basta un elemento: L’associazione “ASD Esclamative” di Federica Fasano, che ha scippato idee e relazioni alla “Unesco Cities Marathon”, è stata registrata a Udine il 12 ottobre del 2020. Venti giorni prima, il 23 settembre, l’Asd presentava a Promoturismo Fvg una richiesta di contributo pari a 200mila euri!! Il 9 dicembre Promoturismo (con Gomiero ancora in carica e su impulso del direttore Bruno Bertero, uomo di Ejarque) concedeva, ancor prima di formalizzare la legittimazione statutaria, un contributo di 90mila euri per l’organizzazione di una manifestazione sportiva denominata “MythoMarathon” che aveva, guarda caso, le stesse caratteristiche della “Unesco Cities Marathon”. L’evento-scippo si svolse lo scorso 31 ottobre a Cividale (città Unesco) e fu un fallimento clamoroso: vi parteciparono 142 atleti nella maratona e 260 nella mezza maratona. Per ottenere il contributo stellare, Federica Fasano era riuscita a coglionare i suoi amici di Promoturismo promettendo la presenza di 5.000 corridori. Si sono presentati in 140!.

Sul punto il Pd ha presentato un’interrogazione al presidente Fedriga in cui si chiedono le ragioni di tale investimento di soldi pubblici visto che la “Maratonina di Udine”, quella del Collio, la “Maratonina dei Borghi di Pordenone” e la stessa “Unesco Cities Marathon”, pur con presenze maggiori, ricevono contributi di gran lunga inferiori a quelli concessi all’Asd della cocca Federica Fasano (????).

Per confermare lo scippo e il furto di idee nei confronti della Unesco Cities Marathon, gli organizzatori del bidone cividalese, volevano ripetere l’esperienza anche a Palmanova. Purtroppo per la Fasano, il vice sindaco Martines, che fa parte del Comitato Organizzatore Unesco Cities Marathon, non si è lasciato intortare dalla pivettara di Basiliano ed ha respinto la proposta. Ad oggi sembra che la Mitho Marathon sia destinata nel comune di Sacile per ospitare l’edizione-flop 2022.