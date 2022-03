GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Lo psicopatico di Mosca si avvicina all’Europa. Bombardamenti vicino a Leopoli. Ucciso un giornalista del NYT

Tra le vittime della guerra in Ucraina c’è anche un giornalista americano: il 51enne Brent Renaud, ucciso dalle forze russe a Irpin, nei sobborghi di Kiev. Altro due suoi colleghi sono rimasti feriti. A renderlo noto è stato il capo della polizia Andrei Nebitov con un post su Facebook, mentre su Twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista a conferma della sua morte.

Intanto prosegue l’offensiva dei militari russi in Ucraina. Bombardamenti fuori Leopoli, su una base al confine con la Polonia. Il comando militare di Leopoli ha spiegato che il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza (Ipsc l’acronimo in inglese) a Yavoriv, è stato colpito con otto missili. Le autorità locali parlano di 35 morti e 134 feriti. Come riporta la Bbc, la base, distante 30 chilometri da Leopoli, è stata creata nel 2007 per addestrare le forze armate ucraine, soprattutto per le missioni di peacekeeping. Ospita regolarmente anche truppe internazionali. Un documento della Nato sul centro dichiara che nell’Ipsc si addestrano allo sminamento i militari ucraini e di altre nazioni. La Bbc precisa che la base è una delle due in Ucraina dove si svolgono esercitazioni militari internazionali. “Questo è un nuovo attacco terroristico sulla pace e la sicurezza vicina al confine con Ue e Nato”, afferma su Twitter il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov.

Intanto domani e dopodomani si dovrebbe tenere il quarto round di negoziati fra Russia e Ucraina, secondo quanto annunciato dal consigliere presidenziale ucraino, Mykailo Podolyak