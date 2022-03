OldWildWest Exxx…Polzive!!! C’è una parte di Honsell nella vittoria in Coppa Italia dell’Apu Udine. L’inaugurazione del Palasport.

L’Apu Old Wild West ha battuto a Roseto il Cantù per 74-55. La Coppa Italia vola verso Udine. La squadra rivelazione di questi anni entra di diritto nella storia della pallacanestro friulana ed ora può tentare il salto in Serie A.

Per ottenere certi risultati occorre mettere insieme armonia, ambiente e strutture di livello e ben raggiungibili. Il Palsport Carnera di Udine è il luogo ideale. Chi ha fortemente voluto la sua ristrutturazione è stato Furio Honsell il sindaco più illuminista di tutto il Nord Est. Una vicenda tormentata, anni e anni di lavoro e 4 Rup (Bugatto, Fantini, Gentilini, Disnan) che si sono susseguiti per completare l’opera. Honsell in poco tempo era riuscito a chiudere un’operazione straordinaria con l’Udinese Calcio e riportare il Palasport a fasti di un tempo. L’impianto venne inaugurato nel giugno del 2017, un anno prima della fine del mandato di Honsell. In quel tempo il sindaco ricevette molte critiche per la spesa eccessiva che era stata impegnata: oltre 4 milioni di euri. Oggi la struttura è invidiata in tutta Italia e porta il timbro della squadra che ha conquistato la Coppa Italia di Basket. A poca distanza dal Palasport c’è lo Stadio Friuli, un gioiello apprezzato dai tifosi e dai calciatori. Honsell gongola e magari… spera. Questa la cronaca di quel rovente lunedì: