RifiutoFriulano Exxx…Polzive!!! La Net senza guida: Vice-sindaco, consigliere e presidente costretti a raccogliere le scovasse per conto del comune di Udine. Assente l’assessora sbagliata.

Il vice sindaco Michelini, il consigliere Della Negra e il presidente di circoscrizione Cattarossi, lo confermano: la Net, partecipata pubblica che fornisce il servizio di raccolta rifiuti per circa 60 comuni compreso Udine, è in disarmo. I tre amministratori hanno partecipato ieri alla “RipuliAMOci Challenge” iniziativa di volontari che ha come nobile intento quello di tenere pulito l’ambiente. E’ appurato che la Net non si occupa di raccolta rifiuti ma riveste ormai una funzione di natura commerciale, istruisce bandi, affida lavori a ditte esterne (Onofaro 10milioni di euri per 3 anni e Idealservice) e il servizio è carente. Nella Spa udinese vi sono più impiegati che operai e per questo motivo aumenta il numero di volontari che, in allegria, sopperisce alle carenze della società partecipata. A riprova del disordine cui è stata trasformata, basti pensare che da circa un anno manca la figura del direttore. Il bando recente è stato revocato e l’attuale presidente (Luisa De Marco), tirata per la giacchetta all’ultimo minuto dopo la figuraccia con Camillotti, e la revoca del confusionario concorso precedente, sta ancora riflettendo su come imbastire una nuova selezione. Udine mai così in basso. Dato confermato dal timbro di tre amministratori costretti a pulire le immondizie abbandonate da cretini il cui compito di pulizia e raccolta è delegato a una società fantasma che ha scordato la sua funzione.