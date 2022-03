GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Decimato il comando russo: un capitano dell’intelligence ucciso in un’operazione TopSecret. Occupata la villa dello Zar a Biarriz.

Il capitano della spia dell’intelligence militare del GRU, Alexey Glushchak, 31 anni di Tyumen in Siberia, è morto nella carneficina a Mariupol ma i dettagli della sua morte non sono stati resi noti. Il totale dei comandanti che Vladimir Putin ha perso in questo conflitto sale a 12.

“A causa della segretezza dell’operazione militare, le circostanze della morte dell’eroe Tyumen non sono state rivelate”, si legge in una nota. Intanto ieri a Biarriz, nel sud della Francia, due attivisti francesi con bandiere ucraine hanno fatto irruzione nella villa ddello zar di Mosca, hanno sostituito le serrature e hanno dichiarato che la villa di Putin diventerà una casa di profughi per gli ucraini.

La Villa Altamira a Biarritz è il sogno di ogni oligarca: otto camere e tre bagni su quattro piani, un giardino di 2000 mq (compresa la piscina) e un balcone con vista sull’Atlantico. Valore stimato: 3,7 milioni di euro.