OggiSondaggi Exxx…Polzive!!! In ripresa i partiti filo-Nato e Occidentali. In calo Lega; Fratelli d’Italia e 5Stelle. Riposizionamenti a NordEst.

Intenzioni di voto dei partiti a confronto fra prima e dopo il conflitto in Ucraina. L’analisi è stata effettuata da “Lab210”. Il risultato risente delle caratteristiche dei partiti rapportate alla guerra in corso. Pd e Forza Italia, due espressioni fedelmente ancorate all’Europa, vengono premiate dagli intervistati e sono le formazioni che, seppur di poco, riescono a migliorarsi. Per converso, la Lega continua a scendere di qualche punto a causa dell’infelice episodio di Salvini in Polonia. E pure Fratelli d’Italia ha registrato una battuta d’arresto. Alla luce di queste indagini sarà interessante notare i riflessi alle prossime elezioni amministrative in Friuli . Questa la sintesi:

Crescono Partito Democratico e Forza Italia, in calo Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. E’ il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it d a Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, che ha confrontato le intenzioni di voti dei partiti italiani oggi rispetto a prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina con l’invasione militare decisa dal presidente Vladimir Putin. Pd prima forza politica con il 22,1% (+0,4) , al secondo posto Fratelli d’Italia con il 18,9% (-0,3 ). La Lega arretra dello 0,7% al 17,9 . Movimento 5 Stelle giù al 14,6% (-0,2 ). Forza Italia risale al 7,7% (+0,5). Azione scivola al 3,4%, Italia Viva 3%, Liberi e Uguali 2,5%, La Sinistra 2,2%, +Europa 2%, Europa Verde 1,3% e altri partiti complessivamente 4,4%.