CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! La turbina di Sergio Bini agita il Medio Friuli: Thierry Snaidero nuovo coordinatore del mandamento. Il retroscena Marchetti-Bianchini e lo spigolo di Fratelli d’Italia Udine.

Ieri sera in Corte Italia a Codroipo, la Lega ha tentato di far digerire agli iscritti l’indicazione di un uomo di Blasoni (Gianluca Mauro) come candidato sindaco. Il vice sindaco Zoratti si è già rifiutato di sostenerlo. Nel frattempo, le turbine di ProgettoFvg girano come ventilatori e Sergio Bini, fondatore del partito, ha presentato Thierry Snaidero nuovo coordinatore per Medio Friuli. La nomina è stata ufficializzata nell’accademia elettorale de “Il Nodo”. Un passaggio politicamente importante che rappresenta un elemento di chiarezza nel disordinato scenario di assemblee. riunioni, convegni che incalzano in ogni angolo della città.

Snaidero, presidente del circolo “La Tribuna”, porta con sé il coté liberale profilato all’interno di quel circolo che trasferirà il proprio bagaglio illuminista nella strutturazione della Lista del Presidente. Codroipo come finestra sulle regionali cui Bini e Riccardi stanno dettagliando il piano di lavoro. Non è una novità che Progetto Fvg si proponga come assemblatore di un prototipo elettorale che vedrà le comunali di Codroipo come test decisivo per la taratura di una coalizione fotocopiata sul governo Draghi. Tutto è in evoluzione e lo stesso coordinatore provinciale di Udine Edy Morandini lo ha confermato. Sergio Bini è convinto che nel Medio Friuli il risultato positivo sarà doppio: la proposta politica del “CentroCampo” e la conseguente vittoria. Al termine della presentazione, oltre ai commenti positivi sull’inziativa, è stato svelato un clamoroso retroscena: Il sindaco uscente Marchetti, sostenuto dal potentissimo capogruppo Luca Ciriani, punterebbe sulle regionali in luogo di un impegno diretto alle comunali. Una scelta dettata dal fatto che la Lega ha dato il benservito al vice sindaco Zoratti (molto vicino al sindaco), che Fabio Marchetti voleva candidare sindaco e in salita l’opzione Bianchini. A Marchetti non dispiacerebbe un ruolo di regista dietro la candidatura a sindaco del suo amico assessore ai lavori pubblici; un disimpegno attivo per mantenere il tono politico in vista delle regionali del 2023 dove verrà inserito nella lista del collegio di Udine. L’agenda segnala un nuovo incontro forzista per la prossima settimana.