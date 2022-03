AlpiCinesi Exxx…Polzive!!! Draghi randella e annulla l’affarone d’oro della vendita della pordenonese AlpiAviation ai cinesi. Vendeva droni all’Iran. Sanzione di 280 milioni di euri.

Corrado Rusalen è il fondatore della società di San Quirino (Pn) finita nel mirino del presidente del consiglio Draghi.

L’Agenzia Reuters rivela che il governo Draghi ha deciso di rendere nulla la vendita del 2018 di Alpi Aviation, un’azienda friulana produttrice di droni e con rapporti con il ministro della Difesa, che è passata, attraverso una società offshore, nelle mani di due società statuali cinesi con “modalità opache” secondo la Guardia di finanza. Non è ancora chiaro se sono previste sanzioni, che potrebbero arrivare fino a 280 milioni di euro. Nei mesi scorsi le Fiamme Gialle avevano contestato all’azienda due violazioni: della legge 185/1990, che disciplina l’export di armamenti, e del cosiddetto Golden power per violazione dell’obbligo di notifica del passaggio di proprietà. Approfondimenti della Gdf di Pordenone hanno accertato che l’azienda, nel 2018, fu acquisita per il 75% da una società estera di Hong Kong, e che fu valutata con un valore delle quote notevolmente rivalutato rispetto a quello nominale (90 volte superiore: 3.995.000 euro contro 45.000 euro). Secondo gli investigatori, l’acquirente, mediante complesse partecipazioni societarie, sarebbe riconducibile a due importanti società governative della Repubblica Popolare Cinese. L’acquisto, da parte delle due società governative cinesi tramite la società offshore, non avrebbe avuto scopi di investimento ma l’acquisizione di know-how tecnologico e militare. Quest’ultimo ha ottenuto un trasferimento della struttura produttiva nel polo tecnologico di Wuxi, città-laboratorio dell’ intelligenza artificiale cinese vicina a Shanghai. Operazioni non formalizzate, secondo la Gdf, in atti societari e per le quali non era stata chiesta preventivamente l’autorizzazione ai ministri italiani competenti. Inoltre, sempre dall’inchiesta emersa due anni fa, risulta che la società utilizzerebbe abusivamente, per le proprie attività aviatorie, la vicina aviosuperficie “La Comina”. “Ossia un’area che appartiene per buona parte al demanio militare (e data in gestione alla Brigata corazzata “Ariete”) e, per la restante porzione, al Comune di Pordenone.