SpinaAlpina Exxx…Polzive!!! Si arroventa il clima in Alto Friuli. Patrioti e Mazzolini ai ferri corti. I sondaggi-pirata premiano “FedrigaPresidente”. Nordio e Tajani in turnée in Friuli.

In Alto Friuli esplode un casus belli clamoroso, tutto interno agli aromatici BenitoRemix e il candidato della “Fedriga Presidente” Stefano Mazzolini. Cosa si nasconde dietro l’inopportuna proposta avanzata da Fratelli d’Italia dell’istituzione di un assessorato alla montagna? Pare che tutto sia generato da un “fuori onda” burrascoso sfuggito al controllo di uno dei candidati e che ha scombussolato tutta l’armonia delle valli. Le lame sono state viste roteare da Forni di Sopra a Tarvisio. E dopo le rispettive repliche e controrepliche arriva una nuova presa di posizione degli ansiosi patrioti contro Mazzolini: “Si è intestato (coll’intervista di ieri su Messaggero Veneto) in esclusiva gli interventi ed i finanziamenti della regione pur sapendo che quegli interventi sono collegiali e addirittura con assessori della Lega che oggi si contrappongono a lui o assessori di altri gruppi politici. Gli interventi sul turismo, sulle ciclabili, sul fotovoltaico riguardano la regione da Muggia a Claut, da Cividale a Sacile. Noi di FDI – rendono noto – cerchiamo di risolvere problemi spesso irrisolti che danneggiano l’intera area, occuparsi di lavoro, occupazione, servizi per l’infanzia come gli asili nido… Le gare e la fame di prestazione le lasciamo a quanti, forse non lucidissimi, interpretano l’impegno pubblico a favore dei cittadini come se il mondo e la montagna esistesse solo grazie a loro”. Così Fratelli d’Italia contro Mazzolini. Certo è che l’esito elettorale in Alto Friuli è deciso dalle preferenze e in questo caso il recordman è Mazzolini che punta a superare i 5.000 voti personali. Stando ai corrispettivi di 5 anni fa, la quota corrisponderebbe a circa un 14%. Un valore di tutto rispetto che, messo assieme agli altri candidati Silvio Fauner e Cragnolini, pone la “Fedriga Presidente” come una protagonista indiscussa capace di contrastare il primato a Fratelli d’Italia. Almeno in Carnia.

In merito ai big politici che saliranno in Friuli è previsto l’arrivo di Carlo Nordio a Udine in sala Ajace il 24 marzo alle ore 11 e il ministro Tajani a Gorizia il 25 marzo. Sui sondaggi pirata che tolgono il sonno agli aspiranti, l’unica novità è relativa a Fratelli d’Italia che ha perso 1 punto e mezzo percentuale rispetto alla settimana scorsa. Cuore batticuore.