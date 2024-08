SpiaggiaCotta Exxx…Polzive!!! Confesercenti spazzola il pivettaro del turismo friulano: A Lignano turisti in calo del 15%. L’intrattenimento serale decimato da ordinanze sempre più restrittive. Battiston: “Se i costi superano le spese, meglio chiudere”.

L’associazione di categoria Confesercenti, attraverso il suo referente Matteo Battiston, fa saltare le valvole a Bini-Nembo Kid e al suo sodale “sughero” di Confcommercio. L’assessore regionale al turismo spara numeri di presenze a Lignano come bussolotti. La realtà è ben diversa e su queste pagine, fin da domenica scorsa, ne abbiamo dato contezza. Per Confesercenti la situazione a Lignano Sabbiadoro “non appare affatto rosea”: ne sono convinti esercenti e albergatori, che, analizzando l’andamento della stagione estiva, rilevano un calo di turisti fino al 15% rispetto al 2023. «La fotografia attuale non fa ben sperare – afferma Matteo Battiston, referente Confesercenti di Lignano – segnaliamo dal 10 al 15% in meno di presenze rispetto allo scorso anno e lamentiamo un forte calo di turisti provenienti dall’Austria e dalla Germania, a favore di un piccolo incremento di ospiti dell’est Europa». Secondo l’associazione di categoria, «decenni di mancata programmazione a lungo termine da parte delle precedenti amministrazioni comunali ci hanno portati a questo punto, in cui invece di riuscire ad allungare la stagione da 4 a 6 mesi, si è ridotta a 60 giorni di lavoro. Finché Lignano continuerà a essere attrattiva solo per mare e spiaggia, non possiamo fare altro che arrenderci alle sorti del meteo». Confesercenti riflette anche sulle proposte per l’intrattenimento serale e notturno per i giovani, “settore che nell’ultimo decennio è stato massacrato da ordinanze sempre più restrittive”, e infine fa presente che «gli imprenditori lignanesi sarebbero disposti ad aprire le proprie attività per più mensilità», ma «se i costi superano le spese, va da sé che sia meglio chiudere». Una realtà che appariva in tutto il suo grigiore sabato scorso, primo sabato del mese d’agosto. Alberghi occupati per il 50%.