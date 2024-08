FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Sullo scudo penale proposto da Salvini e condiviso da Fedriga, il centrodestra si frantuma. I Benito Remix: misura impopolare. Serracchiani: “Destra inguardabile”. Conseguenze in Friuli.

Matteo Salvini, in un’intervista a “La Verità”, ha proposto uno scudo penale per i presidenti di regione. Una misura che ha incontrato la “condivisione” del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che si è detto favorevole. Ma l’idea, benché accarezzata dalla Lega, ha creato un discreto scompiglio all’interno della maggioranza. E le valvole hanno iniziato a saltare. Per Fratelli d’Italia, azionista di maggioranza della coalizione, l’uscita di Salvini è giudicata fortemente impopolare, tanto più a ridosso di un’inchiesta che riguarda un governatore di centrodestra (Toti). Per Serracchiani, responsabile giustizia del PD, “Sarebbe definitivamente inguardabile una destra che sfascia l’impalcatura della giustizia creando aree di impunità che non sono passate nemmeno in altre epoche”. In Forza Italia resta lo scetticismo della proposta. Dice Tajani: “Vediamo nel concreto i dettagli”. In ogni caso la questione “scudo” all’interno del centrodestra sta già creando i primi scombussolamenti. I Benito Remix vogliono dimostrare agli alleati chi tiene il boccino e in Friuli le avvisaglie stanno già affiorando in alcune realtà prossime al voto. L’autunno sarà caldo.