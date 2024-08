Confini Exxx…Polzive!!! Perché si chiama “Confini” la mostra d’arte di Codroipo? Alle celebrazioni del Patrono sono stati invitati solo i sindaci graditi alla canonica. Il vice presidente della Regione Fvg in visita nel Medio Friuli.

Per tutta una serie di combinazioni canicolari, il vice presidente della regione Fvg, Mario Anzil (Fratelli d’Italia) ieri si è immerso tra le colorate bancarelle del mercato di Codroipo per salutare gli elettori del Medio Friuli e osservare l’intramontabile vivacità del mercato. Alla passeggiata è seguito un momento di relax e di analisi della politica locale con la consigliera comunale di Forza Italia Tiziana Cividini, il consigliere Graziano Ganzit, l’ex dirigente sportivo Gigi Sant e il forzista Cesarino Toso, l’attivissimo Richelieu del Medio Friuli. La presenza di Anzil a Codroipo ha destato molta curiosità tant’è che le batterie di alcuni luogotenenti di area centrodestra, si sono subito attivate per segnalare ai “piani alti” la composizione del gruppetto. Il vice presidente ha raccolto attorno a sé i commensali per illustrare la grande mostra che sarà visitabile dall’11ottobre 2025 al 12 aprile 2026 negli spazi totalmente rinnovati e adeguati a iniziative di respiro internazionale dell’Esedra di Levante della Villa Manin a Passariano di Codroipo. La mostra si chiamerà “Confini”. E qui entrano in gioco le combinazioni di cui sopra. Perché “Confini”? Perché a Codroipo i confini sono ancora visibili. Soprattutto a livello istituzionale. Per le celebrazioni del Santo Patrono della città (Santa Maria della Neve) di lunedì scorso gli inviti sono stati rigorosamente “selezionati”. Una scelta poco ecumenica che ha deluso molti amministratori. In realtà, all’incontro conviviale organizzato dalla Parrocchia erano presenti solo il sindaco ed ex sindaci “d’area”: Guido Nardini e gli ex Vittorino Boem e Giancarlo Tonutti. Assente chi ha governato Codroipo a cavallo fra Boem e Nardini. Confini.