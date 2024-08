GuizziRiuscitti Exxx…Polzive!!! Dopo appena un mese dall’ingaggio il direttore rallysta dei servizi sociosanitari dell’Azienda di coordinamento sanitario Fvg ha già preso posto come supervisore alla cabina di regia della Protezione Civile di Palmanova.

Il 10 luglio scorso, Joseph Polimeni, Direttore Generale di ARCS, ha nominato Giancarlo Ruscitti quale Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’Azienda Regionale di Coordinamento Sanitario Fvg. Dopo nemmeno un mese, il neo dirigente sanitario proveniente da Trento e con solide entrature ai vertici della sanità Veneta, ha già preso possesso di un’ufficio spaziale a Palmanova nella sede della Protezione Civile. La notizia ha fatto il giro delle corsie poiché il dottor Riuscitti (67 anni) è conosciuto per le sue spericolate prestazioni da rallysta che lo hanno visto protagonista sulle strade del Trentino (vedi leopost). La sistemazione del dottor Riuscitti in Protezione Civile ha, di fatto, confermato i rumors che rimbalzano da via Pozzuolo a Udine a piazza Unità d’Italia a Trieste. Per il dirigente Veneto si stanno per aprire le porte di un incarico di alto livello in Friuli. Voci dall’area giuliana ritengono maturi i tempi di un suo ingaggio come direttore alla Direzione Centrale Salute ora diretta da Gianna Zamaro. Una sostituzione “morbida” prima del “carosello” dei direttori generali in scadenza fine anno. Il rapporto di lavoro del Direttore dei servizi sociosanitari ha una durata di 5 anni con decorrenza dal 10 luglio 2024 e fino al 09 luglio 2029. Compenso di 120 mila euri/anno più il 20% di premiali. Un rallysta veneto, vicino alla quiescenza, alla guida della sanità friulana. Joseph Polimeni, nel caso in cui Riuscitti, causa altri impegni, dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter svolgere al 100% l’incarico ha già individuato nel dottor Mario Calci la figura idonee alla sostituzione del Direttore dei Servizi Sociosanitari.