Lino Jannuzzi è morto. Il ricordo di Marco Taradash.

Mercoledì è morto a Roma il giornalista e politico italiano Lino Jannuzzi: aveva 96 anni. Come giornalista Jannuzzi era noto soprattutto per la propria attività di opinionista e le vicende giudiziarie di cui fu protagonista. Criticò duramente la magistratura in varie occasioni: per il caso di Enzo Tortora, il giornalista arrestato e condannato ingiustamente negli anni Ottanta, fu condannato per diffamazione a mezzo stampa e successivamente graziato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Jannuzzi è noto anche per le critiche rivolte al giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992, e più in generale per le critiche alle attività dello Stato nella lotta alla mafia. Negli anni Duemila criticò nuovamente la magistratura, in questo caso a difesa dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che presentò come vittima di una persecuzione politica

Marco Taradash: «Lino Jannuzzi ha vissuto una vita meravigliosa e turbolenta, immergendo se stesso fra i flutti della passione politica e giornalistica, dell’amore, della spropositata ansia di godere di ogni istante della vita a qualsiasi prezzo e costo. È stato, nei miei ricordi personali, un grandissimo direttore di Radio Radicale nell’epoca più infame del terrorismo e della infermità dello Stato, dei partiti consociati, dei grandi giornali legati gli uni con gli altri dalle catene della più macabra compunzione (la celebrarono nei termini della ‘fermezza’ ma era infermità morale e ideale, opportunismo, coscienza ottenebrata dal vizio del potere). Jannuzzi con Pannella e Sciascia ne disboscarono le ipocrisie, e chi volle vedere vide».