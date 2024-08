BurcioDiCurcio Exxx…Polzive!!! Burrasca in corsia. Il direttore del dipartimento di medicina e laboratorio di Udine, dopo il suo allontanamento, è stato riabilitato. Sbrego rovente fra l’Università di Udine e l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. Nel mirino la Rup e l’ombra dei poteri occulti.

Scontro non solo diplomatico ma anche amministrativo fra l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale e l’Università di Udine. Al centro della vicenda la “riabilitazione” del direttore del dipartimento di Medicina di Laboratorio, Francesco Curcio. Era stato nominato al vertice della struttura nel novembre del 2022. Un anno dopo, col “parere favorevole” del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del facente funzioni ai servizi sociosanitari, è stata decretata la decadenza dell’incarico. Tutti rimasero sorpresi da questa decisione, soprattutto negli ambienti universitari dove si gridò allo “sgarbo” istituzionale visto che l’Ateneo di Udine è parte integrante dell’Azienda Sanitaria. Lo stesso direttore Caporale si è trovato spiazzato da una decisione che va intestata a due dirigenti: il direttore della SOC Affari Generali Ilaria Venturini e la dirigente amministrativa Rossella Tamburlini. Quindi, dopo 9 mesi, Francesco Curcio è stato riabilitato e l’azienda sarà costretta a riconoscere al professore le mensilità del periodo in cui non esercitava, compresi gli interessi. Rimbalzi dalle corsie riferiscono di non ben chiare “manovre occulte” dietro la vicenda. Prima allontanato, poi riabilitato. Tuttavia, all’interno dell’azienda, c’è preoccupazione per un possibile danno erariale che rischia di profilarsi in seguito al mancato riconoscimento delle indennità e delle motivazioni che hanno portato il dottor Curcio al suo allontanamento. Ma resta la ruggine con l’Università di Udine ancora incrostata. Ora toccherà ricucire e riportare la serenità fra l’Ateneo e l’Azienda.