AquileiaFilmFestival Exxx…Polzive!!! Pienone per l’evento dedicato al bicentenario del Museo Egizio di Torino. Il direttore Christian Greco cita Giulio Regeni: “Gli egiziani ricordavano che se il nome veniva ripetuto la persona continuava a vivere per sempre”.

Anche quella di ieri è stata una serata di grande successo per “Aquileia Film Festival”, rassegna internazionale del cinema archeologico in programma dal 30 luglio al 6 agosto, giunta alla 15esima edizione. Piazza Capitolo stracolma di curiosi ed appassionati per assistere alla proiezione del film “Uomini e Dei. Le meraviglie del museo egizio” (musiche di Remo Anzovino). Prima del film il direttore di Archeologia Viva, Piero Pruneti, ha intervistato il direttore del museo egizio di Torino Christian Greco. «E’ il posto più bello in cui lavorare, il luogo ideale per un egittologo. In dieci anni abbiamo fatto cose importanti, ho trovato un museo di 3.000mq; per la fine del 2025 lo porterò a 12mila mq. I visitatori sono passati da 460mila a un milione e 60mila. Il museo in questo momento diffonde in rete i 3.800 reperti esposti». Infine il passaggio su Giulio Regeni. «In Egitto se il nome veniva ripetuto, la persona continuava a vivere per sempre. Pertanto fatelo anche voi – suggeriva Greco – qui stasera. Pronunciando il suo nome, il suo ricordo e la sua vita, lui continuerà a vivere dentro di noi».