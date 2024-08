AscoltiFvg Exxx…Polzive!!! Amica tivù d’estate non ti amo più. Crollano gli ascolti nel mese di giugno delle Tv private. Telefriuli resta in vetta. Conferme per Tv12. Telequattro regina della prima serata.

Dati d’ascolto delle Tv private del Friuli VG nel mese di giugno. Telefriuli mantiene il primato pur scivolando dai 78.240 contatti netti (ascoltatori di almeno un minuto in fascia) registrati nel mese di maggio ai 67.740 di giugno. Telequattro di Trieste (gruppo Medianordest) 40.155. Nel mese di giugno aveva marcato 46.367 contatti. Tv 12, ex Udinese Tv, dopo l’exploit del mese di maggio (42.326) è scesa a 35.700 ascoltatori in fascia. I dati d’ascolto per fasce orarie evidenziano l’exploit di Telequattro di Trieste: in quella fra le 20,30 e 22,30 risulta la prima con 13.440 contatti, Telefriuli 12.472 e Tv12 11.130. La televisione friulana mantiene il primato nella fascia che va dalle 18 alle 20,30 con 32.734 contatti. Da segnalare infine che la televisione comunitaria “Studio Più” di Monfalcone sarà attiva entro l’autunno in 5 province della Toscana: Firenze, Prato, Lucca, Siena e Arezzo.