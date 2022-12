SpesePazze Exxx…Polzive!!! L’ex presidente dell’Atap di Pordenone Vagaggini rinviato a giudizio: Abuso d’ufficio e peculato legato a sponsorizzazioni e gran galà gastronomici. .

I primi a puntare i fanali sul Mauro Vagaggini erano stati i consiglieri regionali di 5 Stelle di Pordenone. Nel 2016 denunciavano: “Dalla mappatura degli incarichi in capo al Sig.Vagaggini è evidente che egli ha un potere enorme: 16 cariche in 11 aziende, tra pubbliche e private. Di conseguenza la domanda sorge spontanea: come ha fatto quest’uomo a diventare così potente?” Nel luglio del 2020 la Guardia di Finanza di Pordenone aveva eseguito diverse perquisizioni nella sua abitazione. L’ipotesi di reato era quella di peculato continuato. L’impulso era partito da due esposti presentati alcuni giorni prima la perquisizione dai vertici di due società, Atap e Sti. Decine le contestazioni al presidente per spese varie riferite ai suoi oltre 12 anni da presidente (dal 2000). Vi si trovavano sponsorizzazioni pagate dall’Atap per manifestazioni sportive rimborsi di pranzi e cene aziendali. Per questo motivo, la Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto al giudice per l’udienza preliminare di disporre il rinvio a giudizio per Mauro Vagaggini per peculato e abuso d’ufficio nelle vesti di presidente del Cda e amministratore delegato di Atap e Sti. Vagaggini è stato vice presidente del Cda della Bioman. “Il denaro che si ritiene distratto – riferisce la nota del Procuratore Raffaele Tito – è pari a circa 27mila euro per Atap Azienda trasporti automobilistici provinciali) e di circa 77mila euro per Sti (Servizi trasporto interregionale)”.