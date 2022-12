FriuliTossico Exxx…Polzive!!! La regione salva la Execo dopo i due schiaffi ricevuti a Pocenia(Ud): Per i padovani una consulenza sui rifiuti.

La Execo Srl rinuncia (ma la documentazione era carente) al progetto della realizzazione di un deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi a Pocenia e in cambio viene premiata dalla regione. La Execo fa parte del gruppo veneto “Ethan” il cui legale rappresentante Antonio Casotto aveva minacciato Leopost e il sindaco Debora Furlan di risarcimento danni d’immagine per la campagna di verità diffusa durante la campagna elettorale. Sul sito di libera informazione e sui social venivano posti degli interrogativi rispetto alla realizzazione di un deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nella zona artigianale di Pocenia (Ud). Dopo la bocciatura, la regione premia i veneti. Questo il.comunicato: “La Regione Friuli VG ha affidato a Elite Ambiente srl (gruppo Ethan) l’incarico di studio e progettazione del servizio di gestione rifiuti speciali per il Servizio biodiversità regionale finalizzata alla corretta gestione dei rifiuti.

L’attività di consulenza e di formazione che sarà svolta presso la sede operativa di Palazzolo dello Stella (UD), prevede essenzialmente tre fasi: (1) caratterizzazione dei rifiuti; (2) corretta gestione dello stoccaggio dei rifiuti; (3) corretto avvio al recupero / smaltimento dei rifiuti.

“Si tratta di un incarico che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato l’ing. Antonio Casotto, Presidente del Gruppo Ethan – ci viene riconosciuto il valore di un’esperienza trentennale che passa anche dal riconoscimento arrivato dall’ottenimento delle certificazioni ISO 9001 e 14001, nonché dell’EMAS. Siamo stati la prima azienda del settore ad aver ottenuto questo tipo di certificazione.”

Il.1°giugno scorso lo studio Legale Spiga di Padova, aveva notificato a Leopost e al sindaco di Pocenia Debora Furlan la diffida rispetto ad “atteggiamenti e affermazioni contenute sul sito e sui social” in merito alla realizzazione di un deposito di rifiuti velenosi e non velenosi in via Locatelli nella zona industriale di Pocenia (Ud). Lo studio legale agiva in nome e per conto dell’ingegner Antonio Casotto legale rappresentante del gruppo Ethan di cui fa parte l’Execo Srl e la “Elite Ambiente srl”. I legali avevano ricevuto mandato per un presunto “risarcimento danni subiti e subendi da Execo e dal Gruppo Ethan per i vostri illegittimi comportamenti”. Come si ricorderà, il progetto del deposito diventó il tema dominante della campagna elettorale delle amministrative del.giugno scorso che vide la sconfitta di Irene Betto, sostenuta dal sindaco uscente Gigante Sirio, contro Debora Furlan. Per la Execo si trattò di una doppia bocciatura: elettorale e tecnica. La regione aveva richiesto la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale che la Execo non ha presentato. Ed ha rinunciato al progetto. Cosa lega Palazzolo dello Stella con Gigante e la Ethan? E qual’é l’importo della consulenza?