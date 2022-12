LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Barcolla la poltrona di Salvini: Rata di sconfitte nei congressi provinciali in Lombardia. Giorgetti tira pacco nella sua Varese. Trema la corrente friulana della Lega di Dreosto-Zilli

Una curiosità: nessuno dei nuovo segretari provinciali della Lega per Salvini Premier eletti in Lombardia è consigliere o assessore regionale. In Friuli si mormora sul regolamento e sull’elezione del consigliere regionale Calligaris a segretario cittadino nella città della faraona dei cantieri, Anna Cisint. La cronaca politica in casa Lega registra una domenica ad altissima tensione. Gli esiti del costituendo “Comitato Nord” si vedono in queste adunanze. Il dettaglio raccolto da “Brescia Oggi” e “Open”

«Clamorosa sconfitta dei fedelissimi del segretario “federale” (nonché ministro) Matteo Salvini al congresso del carroccio di Brescia. Roberta Sisti è il nuovo segretario provinciale del partito. La sua vittoria fa emergere in maniera plastica i malumori che serpeggiavano già da mesi nella base leghista e che erano diventati ancora più evidenti dopo il pessimo risultato alle politiche. I sondaggi più recenti, inoltre, indicavano una Lega in ulteriore regresso. Da non trascurare l’effetto del ritorno sulla scena del pur malandato Umberto Bossi, che con il consenso di centinaia e centinaia di militanti ha chiesto l’abbandono della politica salviniana, una svolta radicale e il ritorno ai valori leghisti delle origini. A Varese, invece, nel congresso svoltosi praticamente in contemporanea a quello di Brescia, pur per soli 12 voti i salviniani sono riusciti a mantenere la guida del partito. Il leader della Lega non può essere felice per il risultato ottenuto. L’establishment del Carroccio aveva dato ordine a tutti i grandi elettori di essere presenti al Teatro sociale di Busto Arsizio: il rischio di perdere il controllo della provincia di Varese era nell’aria. A consegnare le proprie schede c’erano tutti i big, dal governatore Attilio Fontana all’europarlamentare Isabella Tovaglieri, dal deputato Stefano Candiani ai consiglieri regionali, Francesca Biranza, Marco Colombo e Emanuele Monti. Tutti tranne uno: Giancarlo Giorgetti veterano della Lega varesotta, non si è presentato alla chiamata alle urne. Il secondo round di elezioni di segretari provinciali, dopo una stagione di commissariamenti federali, ha visto il voto anche a Como, Lodi, Cremona e Pavia. A Como ha vinto Laura Santin, moglie del coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti, il quale lo scorso ottobre era stato raggiunto da una lettera di diffida «a cessare la promozione dell’associazione politica “comitato Nord” nei confronti degli iscritti a Lega per Salvini premier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito». A Cremona, è stato eletto segretario Simone Bossi, anche lui vicino al comitato Nord. Claudio Bariselli, neosegretario a Lodi, si è schierato contro la linea di Salvini, criticando pubblicamente il nuovo feticcio della Lega nazionalpopolare, il Ponte sullo Stretto. A Pavia, infine, ha vinto Jacopo Vignati ai danni della “nordista” Roberta Marcone. Ma non si può dire certamente che si tratta di un candidato salviniano: Vignati è stato sostenuto dal vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, che non ha fatto mistero di essere rimasto deluso della sua mancata riconferma al ministero dell’Agricoltura. Nelle prossime settimane, si eleggeranno i candidati delle province Lecco, Sondrio, Monza-Brianza, Milano e Ticino-Martesana, così ripartite nella singolare geografia leghista». In Friuli si attendono le convocazioni.