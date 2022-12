LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! L’onda dei congressi raggiunge il Friuli. Segretissimo vertice ieri sera a Reana. Convocazioni entro gennaio. Sciabolata della fagagnese Marilena Domini.

I vertici provinciali di Udine della Lega per Salvini Premier si sono riuniti ieri sera a Reana del Rojale. All’ordine del giorno la convocazione del congresso provinciale. Secondo alcuni rimbalzi raccolti a margine dei lavori, l’adunanza dovrebbe essere convocata entro il mese di gennaio del prossimo anno e non ci sarà nessuna divisione fra Alto Friuli e Udine; il segretario sarà unico da Tarvisio a Lignano. Il nuovo delegato dovrà affiancare i colleghi e affrontare, oltre alle regionali, la campagna per le amministrative di Udine, Gemona, Martignacco e San Daniele. Un impegno di alto livello soprattutto per Udine con la conferma della ricandidatura di Fontanini. A San Daniele il sindaco Pietro Valent, responsabile enti locali del partito, è già in piena campagna elettorale e tra i corridoi di Reana c’era più di qualcuno che avrebbe voluto trascinarlo a capo della segretaria provinciale. Proposta respinta. A Gemona del Friuli, il sindaco Revelant, sostenuto dalla commissaria provinciale Barbara Zilli, dovrà vedersela con un candidato di grande spessore come Disetti. Tuttavia lungo l’asse pedemontano di Artegna, Venzone, Buja e Bordano i coltelli volano come fusette. Il recente congressino di sezione è stato disertato da parecchi iscritti e l’assessora regionale ha approfittato delle assenze per far eleggere l’ex animatrice del Comitato difesa ospedale Monica Ferragotto. A Martignacco confermata la ricandidatura del sahariano Casali e resta l’incognita di Fratelli d’Italia e dei transfughi della Lega, Riva e Roiatti. In mezzo a questo zig zag congressuale s’inserisce una pitturata inaspettata contro coloro che hanno partecipato alla festa natalizia della Lega a Carlino venerdì scorso. Chi sono i bersagli di Marilena Domini, storica militante del Carroccio di Fagagna?

«Quanta ipocrisia ho visto sulle bocche e negli occhi di alcuni personaggi venerdì alla cena….non pensavo arrivassero a tanto….falsità pura e concentrata…..siamo giunti al capolinea e spero che la “primavera” porti aria e facce nuove e sopratutto che siano con una moralità ….non elevata….ma che ne siano in possesso dato che questi ne sono completamente privi».