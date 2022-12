PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Il Tar respinge il ricorso della Limbara di Grado contro una variante del comune. I ricorrenti avevano chiesto un risarcimento di 73 milioni di euri.

Nelle pieghe del ricorso su una variante, si annidava lo sbrodeghezzo. Si tratta di una richiesta risarcitoria, 73 milioni di euri, presentata dai ricorrenti. Perché, pur in presenza di una convenzione ancora attiva fra le parti, la Limbara chiedeva al comune la cifra corrispondente ai prestiti (interessi compresi) che la società ha ricevuto da due istituiti di credito (Cassa di Risparmio di Udine e Gorizia ora Intesa San Paolo e Bpv) per il progetto di lottizzazione a Grado? Il retroscena del ricorso è tutto qui. Milioni di euri che ballano come birilli e con il rischio che il fallimento di una delle società ricorrenti possa provocare un terremoto finanziario in tutta la regione. Dov’è finito il malloppo? Il ricorso è stato respinto su tutti fronti anche perché i giudici hanno ritenuto che, in virtù della convenzione ancora in essere e valida per altri tre anni, la Limbara potrebbe costruire ed avviare i lavori progettati. Perché una società fa causa al comune se può costruire? Forse la fidejussione non presenta valide garanzie?

E l’affare s’ingrossa, arricchito da un particolare decisivo nella vicenda: Una parte dei crediti vantati dalle banche sono stati ceduti a una società friulana che risulta dai libri tavolari che, molto probabilmente, vorrà essere rimborsata. Non dovesse onorare il debito, la società titolare del credito potrebbe avviare un’azione recupero che, se inevaso, potrebbe chiedere il fallimento. In tal caso emergerebbero tutte le condizioni per far luce sul malloppo da 34 milioni polverizzato e così ricostruito: Gli istituti di credito avevano imprestato alla “LimbaraSrl” circa 65 milioni euri per un’opera che è rimasta sulla carta. Una parte delle milionate è servita per acquistare terreni, quote societarie e per le imprese; un’altra, circa 34 milioni, è sparita dal radar dei tracciamenti. E nel merito, la sentenza è illuminante: «È perciò in radice esclusa la violazione da parte del Comune degli obblighi nascenti dalla Convezione rispetto ai quali l’Amministrazione non può certamente considerarsi inadempiente: da ciò deriva l’infondatezza della domanda risarcitoria». Tornando al Tar, con sentenza pronunciata il 9 novembre e pubblicata il 29, il Tribunale amministrativo di Trieste ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Lido Moreri, dalla Immobiliare Limbara s.r.l. e dalla Paola 2050 s.r.l. contro il comune di Grado. I ricorrenti chiedevano l’annullamento di una variante al Piano Regolatore Generale approvata con delibera del Consiglio Comunale di Grado l’11 agosto 2021 e diventata esecutiva con la delibera di giunta del febbraio scorso. Nella sostanza, quindi, «l’Amministrazione, nel salvaguardare in toto le previgenti norme tecniche che accedono ai singoli piani attuativi, ha assicurato adeguata e prevalente tutela alle legittime aspettative dei privati convenzionati con la conseguenza che la censura del mancato esame degli interessi privati da comparare con l’interesse pubblico è all’evidenza destituita di fondamento».