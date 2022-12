LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fulmini e saette al vertice cittadino di Udine. Bocciata la squadra annunciata da Maurizio Franz. La capogruppo Ioan sbatte la porta. Nuovo super incarico per Asia Battaglia a Bruxelles: Amo l’Europa.

Mentre ieri sera l’ex assessora comunale di Udine Asia Battaglia atterrava a Bruxelles (nuovo incarico per lei nell’ufficio dell’europarlamentare Elena Lizzi), a Reana del Rojale (Ud) andava in scena una delle riunioni più catastrofiche che la Lega di Udine avesse mai conosciuto. I coltelli (metaforicamente, beninteso) roteavano sulle teste dei partecipanti come lame impazzite. Il vertice della sezione cittadina era stato convocato per affrontare il rinnovo del direttivo e per superare la fase commissariale ora affidata all’assessora Francesca Laudicina. L’argomento congresso è sempre rovente e infatti i petardi sono subito esplosi appena l’assessore Maurizio Franz ha indicato i nomi della squadra che avrebbe, secondo lui, il compito di rinfrescare il partito in città. In testa a tutti lui stesso, seguito per ora, da Alessandro Ciani, Claudia Basaldella, Giulia Agostinelli (assente), Asia Battaglia (assente), Enrico Andreucci Florio. L’annuncio, arricchito dalla formula “La Lega dei giovani”, ha fatto perdere la tramontana alla capogruppo Lorenza Ioan che ha abbandonato i lavori ed è uscita dalla sala sbattendo la porta. Si preannunciano nubi nerissime sul congresso della sezione di Udine che, partendo da queste premesse, porta con sé il rischio che la delegata provinciale in pectore Barbara Zilli confermi il regime commissariale visto che le barriere fra le due correnti, Laudicina-Siciliani contro Franz-Ciani sono a tutt’oggi insormontabili. Oltre ai già citati, c’era il sindaco Fontanini (quota Laudicina), Cristian Rosso della sezione di Pradamano e si è rivisto il presidente Mario Raggi. Molto rumorose le assenze: Foramitti, Battaglia, Bernetti e Cunta. La commissaria Laudicina sarà costretta a riconvocare in tempi brevissimi un’altra riunione. Infine una curiosità legata al nuovo incarico di Asia Battaglia: la credenziale con cui si presenta da Von der Leyen è più vicina agli azzurri di Forza Italia che a Salvini. Ha scritto: “L’Europa è importante perché insieme possiamo difendere la Democrazia”.