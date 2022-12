PorcelloFriuli Exxx…Polzive!!! Chi tradisce per primo? Il maschio o la seducente puledra? Trieste prima in Italia per trombate in “nero”. Nel Nordest il pelo furoreggia: Venezia 16a; Udine 17esima.

Cicio no sarà per barca ma el xé sicuramente per topa. Ashley Madison, la piattaforma usata da chi è interessato a tradire il proprio coniuge ha stilato una classifica (non si sa con quali dati), in cui Trieste svetta al primo posto. Ha superato città del calibro di Roma (3a) e Milano(4a); Udine tra le prime venti (17a). No si sa con quali dati; in ogni caso questo è. Da Leggo.it:

“Ormai c’è una classifica per tutto. Anche per le città più inclini ai rapporti extra-coniugali, o comunque a relazioni sessuali al di fuori dei legami sentimentali ufficiali. La piattaforma Ashley Madison usata da chi vuole tradire il proprio partner o coniuge, ha stilato una hit parade delle città dove si consumano storie di letto con maggiore facilità. Ed ecco che viene fuori un’Italia diversa dalle solite classifiche che premiano il buon cibo, la vivibilità, le mete turistiche o altro, perché la regina italiana delle infedeltà è Trieste. Raffaella Carrà vi dice qualcosa?

E se la compianta Raffaella cantava Com’è bello far l’amore da Trieste in giù, appare dunque scontato che il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, sia la città più fedifraga d’Italia. In seconda posizione, troviamo un’altra città di provincia, ma in Veneto, e cioè Vicenza. La capitale d’Italia, Roma, stavolta non è anche la capitale dei rapporti extra-coniugali, ma si trova comunque in terza posizione, prima di Milano. Al quinto posto, la produttiva Prato, in Toscana, che precede Genova e la sempre frizzante Bologna All’ottavo posto la capitale industriale, Torino, mentre al nono posto c’è la stupenda Firenze ed in decima posizione un’altra toscana, Pisa. Ma Ashley Madison, ha stilato la classifica per le prime venti posizioni; ecco dunque le altre città italiane in classifica, dall’11° alla 20° posizione. Verona, Parma, Padova, Ravenna, Bolzano, Venezia, Udine, Bergamo, Monza, Napoli”.