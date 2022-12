CuccagnaFriulana Exxx…Polzive!!! Il Consiglio Regionale presenta il bilancio di previsione 2023-25. La greppia dei vitalizi e degli aventi diritto resta ancora golosa: 8milioni e 400mila euri

Anche con il regime contributivo il saldo, in favore dei consiglieri, è lusinghiero. E non si capisce il senso degli aventi diritto in un paese che ormai anche il presidente del consiglio è donna. Quindici anni fa la cifra superava di poco i 9 milioni di euri, oggi siamo a 8 milioni e 400mila euri di previsione per gli anni 2023-25. E’ quanto è stato deliberato dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Friuli V.G. Sarà Simone Polesello (Lega) a presentarlo all’Assemblea legislativa per l’approvazione.

“Come per gli anni scorsi – ha commentato il presidente Piero Mauro Zanin, ma non da meno Cristiano Shaurli (Pd) – la principale voce di spesa, pari a 14.808.050 euro, è quella prevista per il pagamento delle competenze spettanti ai consiglieri in carica (6.408.050 euro), ma ancor di più agli ex consiglieri (8,4 milioni di euro) per i vitalizi, che stanno andando a calare e non sono più previsti, così come diverse voci di spesa riferite ai Gruppi consiliari, ma continuano ad essere la voce maggiore delle uscite”.