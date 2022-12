MonfalconeRibaltone Exxx…Pozive!!! Giuseppe Nicoli finisce risucchiato da Saro-Treccartaro; verso l’addio a Forza Italia. L’assessore goriziano Fabrizio Oreti nell’orbita regionale per gli azzurri.

Come anticipato su queste pagine, la convivenza fra il capogruppo di Forza Italia in regione e la coordinatrice regionale Sandra Savino, nei mesi, è diventata sempre più difficile. Dalle comunali di Monfalcone alla recente campagna per le politiche (“dopo 25 anni Forza Italia non ha più un eletto in consiglio comunale”), il capogruppo non ha mai mancato di polemizzare con l’attuale sottosegretario. Ora il tappo è saltato e Nicoli potrebbe farsi trascinare nell’ingarbugliata giungla parapolista in cui tutti sono contro tutti senza una direzione ben precisa se non quella che stabiliscono Ettore Rosato e Ferruccio Saro. In tal senso, come riporta il Messaggero Veneto di oggi, Nicoli potrebbe finire nel purgatorio del gruppo misto in attesa di formalizzare la nascita del Terzo Polo con Zalukar e Zanon in funzione delle regionali. Se a Roma Calenda e Renzi non disdegnano un appoggio “temperato” al governo della ducetta, ben diversa è la situazione in Friuli. Difficile vedere allo stesso tavolo, visti i trascorsi, Telesca e Riccardi, come pare sia difficile rivedere Saro concertare con Fedriga, Riccardi o Bini. Ancorché alle comunali di Udine il Terzo Polo è plasticamente avversario del centro destra. Obiettivamente sarebbe un’impresa difficile far capire all’elettore la schizofrenica alleanza. A Udine divisi, a Trieste uniti. In quanto alle regionali, chi non si dimostra preoccupato dall’ipotesi Nicoli col Terzo Polo è il sindaco di Gorizia Ziberna che non fa mistero di avere una grande carta da giocare per le prossime elezioni regionali. Si tratta del fedelissimo assessore Fabrizio Oreti, capace di superare le 340 preferenze ad ogni appuntamento elettorale a Gorizia. Oreti è interessato alle regionali a competere con la lista di Forza Italia in rappresentanza dell’isontino e con ottime probabilità di successo. A fargli compagnia potrebbe tentare l’avventura anche Silvana Romano, da ben 15 anni componente della giunta del comune di Gorizia.