CalottaCarnica Exxx…Polzive!!! Tolmezzo zona libera all’abuso edilizio: Il comune copre la costruzione illecita di due appartamenti in un condominio. Residenti infuriati. Due sentenze del Consiglio di Stato.

Peggio che a Caracas. Le prime segnalazioni di un colossale abuso edilizio sono partite nel 2015, ci sono state 4 sentenze del Tar e le ultime due del Consiglio di Stato del 3 novembre scorso. Il professionista Adriano Chiavegato, la ditta I.Gen.Co e il comune di Tolmezzo unitamente alla Comunità Montana della Carnia pretendevano una sanatoria rispetto alla costruzione di due appartamenti e 4 abbaini. Respinta! Cosa aspetta il comune di Tolmezzo a dare seguito all’ordinanza di demolizione emessa in pristino? la vicenda sta scuotendo tutta la vallata. Un abuso edilizio clamoroso concepito sotto gli occhi dei condomini, sotto la lente del Tar di Trieste e del Consiglio di Stato che interessa due appartamenti e 4 abbaini costruiti fra il 1983 e i 1988. L’idea rapinatrice di cubi è venuta al professionista Adriano Chiavegato e alla ditta che lui stesso rappresenta, ovvero la “I.Gen.Co. Italiana Srl”. Il luogo in cui si è materializzato il delitto è il condominio “Primavera” di via IV novembre a Tolmezzo. In origine il palazzo si sviluppava su 4 piani cui l’ultimo (il 5°) riservato ai cosidetti “volumi tecnici”, ovvero stenditoi, sale termiche e impianti di riscaldamento. Per effetto di una trasformazione dell’atto costitutivo (!!???) condominiale, la superficie degli stenditoi è stata trasformata in due appartamenti completamente abusivi. Tutto alla luce del sole alpino. Per Chiavegato, che allora era un dirigente del comune, l’occasione era ghiottissima. Dopo aver acquistato i due appartamenti abusivi, scopre che sono di metratura ridotta, pertanto si inventa il trucco di un ampliamento: realizzare 4 abbaini, 2 per appartamento. Con l’abbaglio dell’abbaino gli uffici comunali fanno passare il progetto all’insaputa dei condomini. Tutti rimasero sorpresi quando iniziarono i lavori di demolizione dei tetto che, in seguito, hanno provocato numerose infiltrazioni che hanno allarmato i residenti. Da qui i primi ricorsi al Tar (4) e i due al Consiglio di Stato. Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno condannato Comune di Tolmezzo e Comunita’ di Montagna della Carnia, rappresentati e difesi dall’avvocato Ino Pupulin e la I.Gen.Co. Italiana S.r.l. – Impresa Generale Costruzione e Adriano Chiavegato. Costoro avevano chiesto una sanatoria ma i magistrati hanno respinto.