VivaFedriga Exxx….Polzive!!! Il presidente domina la scena nordestina: salva gli esercizi pubblici: Proroga sui dehors. Giudica positiva la presenza del “Comitato Nord” dei bossiani.

Inizia di settimana scintillante per il presidente friulano. Prima fa perdere le staffe ai salviniani, poi ottiene un grande risultato sui dehors grazie alle buone relazioni col ministro Sangiuliano. Questa la storia riportata da “Repubblica”:

La mattina di lunedì 5 dicembre Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, dichiara a margine di un evento di vedere “positivamente” la dialettica rilanciata da Bossi “perché rafforza la Lega, rafforza i processi democratici interni”. Grimoldi, leader dei bossiani, legge e subito segnala. Pubblica nelle tante chat leghiste di WhatsApp di cui fa parte. Facile intuire la ragione: è un punto per il Comitato Nord, Fedriga sembra dare legittimazione. Ma una delle chat in cui Grimoldi diffonde la dichiarazione si chiama “Lega Salvini premier” e chi l’amministra non gradisce affatto l’incursione. Cancellato il messaggio, espulso l’autore. E questo è uno.

Il secondo è un grandissimo successo dello stesso presidente rispetto alle contestatissime norme sui dehors degli esercizi pubblici che le Belle Arti volevano introdurre dal 1° gennaio. Nella pratica, nuove autorizzazioni per i commercianti per sistemare nei centri storici i loro dehors. Fedriga ha contattato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e gli ha sottoposto il problema. Il ministro infatti, ha capito la gravità del provvedimento e, grazie alle diplomazie del centrodestra è stata trovata la soluzione. Un emendamento verrà inserito in sede di discussione e approvazione alle Camere della legge di Bilancio, che proroga di 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, tutte le deroghe Covid sui dehors.

Nel frattempo si lavorerà o a una riscrittura della normativa complessiva oppure se ne valuterà l’abrogazione tout court. Sangiuliano, nel contempo, ha inviato una nota alla Soprintendenza regionale, dove si invita i funzionari a seguire le prescrizioni che arrivano da Roma. Il ministro, come si legge dal Messaggero Veneto, ha ringraziato il presidente del Fvg per la segnalazione tempestiva della vicenda, Fedriga ha ricambiato ringraziando il ministro per la disponibilità a trovare una soluzione e per la risolutezza con cui ha agito. Ma chi è stato il fenomeno che ha concepito la stretta su tavolini e sedie? Era stato Dario Franceschini che aveva imposto in tutta Italia un permesso da chiedere alle Soprintendenze per piazzare tavoli, sedie, funghi per il riscaldamento in inverno o ombrelloni in zone di pregio architettonico. Se Fedriga non avesse ottenuto la proroga, dal 1° gennaio molti locali avrebbero rischiato di non poter mettere i tavoli all’esterno perchè ancora privi dell’ok delle Belle arti. La comunicazione della soprintendente regionale Simonetta Bonomi, era stata inviata a 27 amministrazioni comunali: non solo Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, ma anche Grado, Palmanova, Aquileia, Muggia, Cividale, Gemona, Monfalcone, San Daniele, Sacile, Tolmezzo e Tarvisio…