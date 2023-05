SpesePazzeFvg Exxx…Polzive!!! In ForzaTragica facevano gli “splendidi” coi soldi di Pantalone. Richieste di condanna a tre anni per Mara Piccin. Assoluzione per il leghista Enore Picco.

Dopo circa una decina d’anni di attesa si dovrebbe chiudere una delle pagine più scandalose della politica regionale, quella va sotto il titolo “Spese Pazze” e che ha coinvolto la maggior parte dei consiglieri regionali di area centrodestra. Fatti accaduti nel periodo 2012/2013 (c’era chi si era fatto montare le gomme invernali a spese di pantalone) che destarono scalpore nell’ambiente e che ora il Tribunale dovrebbe portare a sentenza. Chi aveva chiesto il rito abbreviato per lo sconto di pena e chi quello ordinario per evitare l’espulsione dal consiglio come la forzista Mara Piccin e il leghista di Bordano (Ud), Enore Picco. Restano in piedi le posizioni dei due ex consiglieri e nell’udienza di ieri a Trieste, il sostituto procuratore Matteo Tripani ha chiesto l’assoluzione di tutti i capi d’accusa per il leghista Enore Picco, mentre per la forzista Mara Piccin (3 legislature), Tripani ha chiesto la condanna a tre anni. La Procura contesta all’ex consigliera regionale rimborsi per spese (pernottamenti) non attinenti agli impegni pubblici. Discussione e udienza definitiva aggiornata al 26 settembre alle ore 11. Giudice Francesco Antoni.