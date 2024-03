Spese Pazze Fvg. Assolti Piccin e Picco. Si salva anche Federico Razzini.

Gli ex consiglieri regionali Mara Piccin ed Enore Picco sono stati assolti dalll’accusa denominata “Spese Pazze”. Il Tribunale di Trieste, martedì scorso, ha pronunciato la sentenza di assoluzione per i due. Resta in piedi la posizione di un terzo imputato, l’ex consigliere della Lega Nord, Federico Razzini, condannato a 1 anno e 6 mesi dal Gup di Trieste nel 2021. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste per una nuova valutazione del caso. Si può ipotizzare una nuova valutazione del caso con una nuova riqualificazione del reato di indebita percezione di fondi pubblici.