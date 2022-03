SottaneFriulane Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine infinocchiato dalle gonnelle di Palazzo: Avviso di mobilità per riportare un dirigente da Trieste a Udine.

Con chi sarà legato sentimentalmente il dirigente cui le tre donzelle di palazzo D’Aronco stanno muovendo mari e monti per riportarlo nel cuore del Friuli? Le tre furbissime signore sono: Patrizia Pauletig, la lavandaia delle Valli; Francesca Finco, segretaria generale del comune; Francesca Contin, funzionario e responsabile risorse umane (attenzione a questo particolare). La segretaria Finco ha reso noto che intende assumere, mediante procedura di mobilità, 1 dirigente tecnico a tempo indeterminato da assegnare al Servizio Infrastrutture. Perché l’avviso non è stato firmato dalla responsabile risorse umane Francesca Contin? Il motivo è molto semplice: la mobilità è ritagliata a misura di Luigi Fantini, famoso in città per la sua ossessione di segnalare in Procura tutto quello che non rientrava nei suoi canoni operativi. Contin e Fantini sono legati sentimentalmente e, viste le circostanze che narreremo, si è presentata la grande occasione per riportare il dirigente da Trieste a Udine, accanto alla di lui signora.

Per imbastire la pratica ed infinocchiare il sindaco Fontanini sulla bontà dell’operazione, è stata coinvolta l’assistente Patrizia Pauletig. Occorre dire che Patrizia e Francesca sono una coppia indissolubile e, oltre a smistare pratiche nel palazzo, si vedono spesso attovagliate al Dall’Ava dell’amico Giuseppe, oppure a sbirciare le vetrine dei negozi. L’accoppiata funziona a meraviglia e, con l’apporto giuridico della segretaria Francesca, nulla è impossibile. Anche togliere la possibilità ad eventuali candidati di fuori regione (vedi l’impresentabile Damiano Scapin), di partecipare alla selezione in quanto la procedura è riservata ai soli dipendenti del comparto unico regionale. S’intende Friuli Venezia Giulia.

Resta il fatto che la danza delle sottane ha intortato il povero Vestaglia (Fontanini) ma ha gettato nello sconforto il personale degli uffici tecnici del comune. Alla notizia del suo certissimo arrivo, si annunciano richieste di trasferimento a raffica. C’è il rischio che si ripeta la paralisi operativa degli uffici come già capitato nell’epoca Honsell. Un’incrinatura dei rapporti in un momento come questo sarebbe dannosissimo, vista la questione dei fondi del Pnrr da gestire e gli impegni di chiusura di mandato, ma di fronte al potere delle sottane i friulani sono costretti ad arrendersi. Olé.