LetameItaliano Exxx…Polzive!!! Abbiamo venduto armi alla Russia in regime di embargo. Con Germania e Francia abbiano aggirato il divieto.

Squali europei, da vergogna planetaria. Secondo il “Sun”, Francia, Germania e Italia avrebbero aggirato un embargo sulle armi per vendere a Vladimir Putin ordigni e mezzi che oggi vengono utilizzati per massacrare gli ucraini. Da un’inchiesta apparsa sul tabloid londinese è emerso che dieci Stati membri hanno venduto centinaia di milioni di chili di equipaggiamento militare alla Russia tra il 2015 e il 2020.

Per esempio, i francesi hanno inviato bombe, razzi ed esplosivi, oltre a termocamere per 1.000 carri armati e rilevatori a infrarossi per jet. Berlino, ciò che si chiamava “equipaggiamento a doppio uso” inclusi fucili, veicoli di “protezione speciale” e navi rompighiaccio; noi italiani abbiamo fornito ai russi auto blindate.

Gli stati dell’UE, inclusa l’allora Gran Bretagna, erano soggetti all’embargo contro la Russia per l’annessione alla Crimea del 2014. Una scappatoia ha consentito a paesi europei e alle aziende di mettere in pratica contratti che avevano precedentemente firmato con la Russia. Secondo un rapporto di Investigate Europe, dieci Stati membri dell’UE hanno continuato a inviare armi alla Russia dopo l’embargo e sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Finlandia, Slovacchia e Spagna nell’elenco. I dati del Gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE sulle esportazioni di armi convenzionali rivelano che i dieci stati dell’UE hanno esportato in Russia attrezzature militari per un valore totale di 291 milioni di sterline tra il 2015 e il 2020.