BenitoRemixFvg Exxx….Polzive!!! L’olio di ricino divide Fratelli d’Italia. A Codroipo nasce La Destra. Prima scissione nel partito dei Conservatori: da una parte Rizzetto, dall’altra Marchetti

Codroipo, Medio Friuli, entra nella storia del partito dei Conservatori italiano. Si è celebrata ieri sera nello spazio di un paio d’ore la prima scissione di Fratelli d’Italia da quando Giorgia Meloni guida la compagine.

Nella sala della BancaTer di piazza Garibaldi il sindaco Marchetti aveva invitato i suoi pretoriani per un incontro pubblico sulla situazione del centrodestra nel Medio Friuli. I vertici locali hanno ignorato. Erano invece presenti i fedelissimi Zoratti, Frizza, Clabassi, Iacuzzi, Schiff, Turco… accompagnati dall’assessore Graziano Ganzit come ospite d’onore (colui che aveva tappezzato Codroipo con l’epigrafe celebrativa del passaggio del sindaco con Fratelli d”Italia). In sala anche i consiglieri Margherit ed Anthony Santelia.

L’isolamento del sindaco è certificato dal fatto che all’incontro di ieri sera non era presente nessun esponente di Fratelli d’Italia di Pordenone, come nessun rappresentante di altri partiti del centrodestra. Per questo motivo a Fabio Marchetti non restava altro che intonare “Ehia Ehia Allallà” e annunciare la grande scissione: “…Qui nasce la vera Destra“. Ai pochi presenti rapiti dal sonno (vedi foto), l’annuncio non ha provocato grandi smottamenti, anzi. Perciò: Ehia Ehia Allallà. Perché lo sbrego? Perché poco prima dell’incontro organizzato da Marchetti in piazza, il segretario regionale Walter Rizzetto aveva convocato una riservatissima conferenza stampa in viale Duodo per annunciare il passaggio dei consiglieri Roberto Piccin e Vincenzo De Rosa con il partito della Meloni. Nessuno dei relatori della conferenza stampa si è preso la briga di raggiungere il sindaco in piazza Garibaldi, per questo motivo, da ieri sera, Fratelli d’Italia è un partito lacerato. Da una parte Marchetti che lancia la Nuova Destra, dall’altra Walter Rizzetto che annuncia l’ingresso di nuovi consiglieri comunali di Codroipo e dell’ex presidente dell’Asp Moro Andrea D’Antoni.

All’incontro stampa dei Benito Remix è stato invitato un solo giornalista tanto per far capire come funziona la propaganda di regime.

Erano presenti: un raggiante Simone Mauro che ha annunciato a Leopost che fra poche ore farà un grande annuncio, Walter Rizzetto, Vincenzo De Rosa, Andrea D’Antoni, Roberto Piccini, il laziale Marzio Giau, e il segretario del partito per la provincia di Udine, Gianni Candotto. Ehia Ehia Allallà.