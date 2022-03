Irina Abramovich, ex moglie del magnate russo Roman , vive nel terrore. E’ nascosta in una mega villa alla periferia di Londra e teme che la sua fortuna di oltre 500 milioni di sterline possa essere minacciata dalle sanzioni. E’ quanto ha riferito al tabloid inglese “Sun” la sua ex guardia di sicurezza.

L’ex soldato, che ha trascorso molti anni in giro per il mondo con il magnate, dice che Irina Abravovich, ora “vive nella paura” perché il suo sontuoso stile di vita è minacciato.