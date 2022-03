SinergiaCivicaFvg Exxx…Polzive!!! Presentata a Udine l’associazione che spinge su Venanzi e ingolosisce Stefano Cecotti, Spitaleri, Scalettaris e il CentroCampo Friulano

E’ stato presentato poco fa al Visionario di Udine, il progetto di rinnovamento politico, sociale, culturale, ambientale ed economico promosso dall’associazione “Sinergia Civica”. L’iniziativa vede come ispiratori i due consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Simona Liguori. Presidente del sodalizio Aurelio Ferrari, componenti del direttivo Alessandro Furlan e Luca Sbrizzo. Quello di oggi – secondo gli organizzatori – è un primo incontro di una lunga serie che avrà come obiettivo quello di offrire proposte concrete che emergono dal confronto e dallo scambio di idee fra i partecipanti. Il civismo come valore indispensabile per il rinnovamento della classe politica regionale. Nello specifico, il messaggio di questa mattina era rivolto a coloro che “hanno a cuore Udine e il suo futuro, uniti dall’intento di creare una rete sempre più ampia e partecipata per raccogliere idee e rilanciare il ruolo di una città da troppo tempo senza prospettive”.

Fra il pubblico si sono notati gli attenti consiglieri comunali Venanzi e Scalettaris, l’esponente Dem Spitaleri e l’ex forzista Stefano Cecotti. Una presenza che non è passata inosservata viste le lacune amministrative che il centrodestra ha esibito in questi anni di governo di Udine intestato al leghista Fontanini. Cecotti ha fatto sapere di non essere lì come semplice osservatore, ma di voler seguire con interesse lo sviluppo dell’associazione: “Udine ha bisogno di una svolta – afferma Cecotti – in quanto chi la sta amministrando governa in base a logiche di linea partitica, dimenticandosi i reali problemi. Spero, conclude l’ex forzista – che questa neonata associazione possa rappresentare un primo passo per la costruzione di una prospettiva diversa per il bene di Udine”.