MonfalconeAttrazione Exxx…Polzive!!! Prove regionali di Centro-Centro con Rebulla. A Gorizia scende in campo Franco Zotti: punto al ballottagio. Martina disturba Fasiolo.

Inaspettato ma soprattutto chirurgico, sotto l’aspetto temporale, l’esordio del ribaltone centrista.

Il grande centro di cui tanto si parla, spunta clamorosamente a Monfalcone. Dopo che il PD aveva perso le primarie contro Cristina Morsolin, dal cilindro Dem fa la sua comparsa colui che sta diventando l’interprete regionale più aderente all’evoluzione politica compiuta dai partiti nazionali dopo l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Le irrequiete anime centriste finalmente rasserenate dall’annuncio: Luciano Rebulla, già deputato Dc negli anni della prima Repubblica, diventa il il facilitatore dell’operazione a Monfalcone. Il significato politico è dirompente e porta a pensare che l’ex Dc punti davvero al ballottaggio contro la Cisint offrendo al Pd l’opportunità di non votare l’avanguardista di sinistra Cristina Morsolin. A Trieste, cuore pulsante della politica regionale, danno per scontato il ballottaggio fra Cisint e Rebulla, con quest’ultimo che non si limita all’esito immediato, ma pensa ai prossimi 10 anni.

Si prospetta un ballottaggio anche a Gorizia, seppur in una condizione più complessa per quanto riguarda gli avversari di Ziberna. Il centrosinistra si trova fra le mani l’ex senatrice Laura Fasiolo che dovrà dividersi i voti dei democratici progressisti con l’imprevista candidatura a sindaco di Pierpaolo Martina, leader di “Insieme” che riuscirebbe a togliere una porzione importante di voti centristi che volano di qua e di là del baricentro.

Fatta questa lunga premessa, se a Monfalcone il CentroCampo di Rebulla ha di fronte a sé il campo libero, a Gorizia la competizione potrebbe prendere una piega diversa. L’outsider Franco Zotti (uno dei consiglieri più preferenziati), sta mettendo insieme ben 4 liste di diversa estrazione. Osserva: “Sto cercando di mettere d’accordo i responsabili delle liste: 3V; Legalizziamo Gorizia; La voce libera di Gorizia e Nuova Italia. Un progetto impegnativo che, andasse in porto potrei andare io al ballottaggio. Le condizioni ci sono – assicura Zotti – viste le divisioni fra Martina e Fasiolo che pescano nello stesso bacino elettorale”.

Franco Zotti è uno dei consiglieri comunali più funambolici dell’assemblea. Resta da capire la bilanciatura con Serenella Ferrari aspirante candidata sindaco.

In ogni caso Gorizia a Monfalcone sono i due teatri dove già si respira aria di ribaltone elettorale. Il posizionamento al grande centro è iniziato.