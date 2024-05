Sorrisi&Tivù Exxxx…Polzive!!! Dati d’ascolto emittenti private Fvg mese di Aprile. Crollano Telefriuli e 7Gold. Balzo di Tv12 e Telequattro. Il Gruppo Medianordest si conferma leader del Triveneto Scoperta la furbata de “Il 13” per alzare lo share. Alessandro Brussi presidente ad interim della Danieli.

Sono stato pubblicati i dati Auditel relativi al mese di aprile degli ascolti delle emittenti televisive private nelle regioni italiane. Il rilievo è relativo agli ascoltatori di almeno un minuto nella fascia. In Friuli Venezia Giulia Telefriuli mantiene il primato pur perdendo 5.000 contatti rispetto al mese di marzo e passa da 73.600 a 68.600 di aprile. Sale in termini di ascolti Telequattro di Trieste che consolida la seconda posizione con 43mila 600 contatti. Brillante Tv12 che passa da 32.800 di marzo a 38.900 di aprile. Al quarto posto “Il 13” di Pordenone che ottiene 29.800 contatti. Un ragionamento a parte merita la Tv del Gruppo Tv7 di Ermanno Chasen che, a giudicare dalle fasce orarie d’ascolto, risulta una delle più viste nella fascia che va dale 22/30 alle 2 di notte. Auditel nota 10.400 contatti appena dietro a Tv12 che ne vanta 11.000. Com’è possibile che Il 13, nella fascia del Tg (18/30-20/30) condotto da Di Meo, ottenga solo 1.200 contatti e in quella notturna 10mila? Il trucco è legato alla messa in onda di film a luci rosse tipo Lucrezia. Ed è un illecito poichè il Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi prevede che la fascia protetta, nel caso di canali che vanno dal N°1 al 99, riguarda l’intera programmazione e non quella dalle 7 alle 22/30. Pertanto i film a luci rosse o soft porno tipo Edvige non si possono andare in onda.

Restando alle fasce, Telefriuli è in testa in quella che va dalle 18 alle 20/30 con 32 mila contatti e quella dalle 20/30 alle 22/30 con 19mila. Segue Tv12 con 14.200 e Telequattro a 12.000. Medianordest (A3-ReteVeneta-TNE-Telequattro e Tv12) si rivela il gruppo televisivo più seguito di tutta la regione totalizzando oltre 125 mila contatti medi giornalieri.

In Veneto resta leader Antenna 3 Veneto con 398.000 ascoltatori medi giornalieri; TelenuovoReteNordest a 320mila; ReteVeneta 233mila; Canale Italia 229.000. Il timbro di Bacialli-Avarino ha vivacizzato l’offerta televisiva a Nordest che sono i protagonisti dei recenti acquisti in Lombardia (vedi leopost). Riguardo alla Danieli, proprietaria di Telefriuli, l’assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio al 30 giugno 2024 dovrà nominare il nuovo Consiglio di amministrazione e il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2024-2027. Il Consiglio di amministrazione ha poi nominato ad interim Alessandro Brussi, già vicepresidente, quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio al 30 giugno 2024. Il neo Presidente ha accettato l’incarico ed opererà in sinergia con la vicepresidente Camilla Benedetti e i due Amministratori Delegati Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone.