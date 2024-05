SoccorsoDecorso Exxx…Polzive!!! Monfalcone esempio della disorganizzazione dell’emergenza-urgenza sanità Fvg: ingolfato il Pronto Soccorso da oltre 40 mila accessi/anno per solo 35 infermieri. Apparecchiature elettromedicali in mezzo a fili a penzoloni. Servizi igienici ripugnanti. Chiesto l’intervento del Nas.

Cristo si è fermato a Duino Aurisina. Poi c’è Monfalcone dove il Messia non è arrivato poiché è nella città dei cantieri che si trova uno dei presidi di emergenza-urgenza più indecenti di tutta la regione. Il pronto soccorso marca oltre 41mila accessi all’anno in spazi che sembrano quelli della caserma Cavarzerani di Udine o di lager di triste memoria. Numeri impressionanti se confrontati con quelli di Cattinara a Trieste, 61mila, o il Santa Maria della Misericordia a Udine che timbra 66mila accessi. I pazienti del pronto soccorso isontino sono disgustati tanto è vero che ieri, una persona in attesa dei medici, ha voluto mostrare a chi scrive lo stato delle sale e dei servizi igienici. C’è solo un bagno, in condizioni irriferibili, per tutti i pazienti di ambo i sessi. L’intimità, anche nelle disgrazie, cancellata. “Sarebbe necessario l’intervento del Nas” invoca la signora. Computer e stampanti alimentate da ciabatte volanti e fili che gironzolano fra i lettini vista l’assenza di prese a norma. Neanche nelle tende di Falluja si vedono certe immagini. Alla condizione drammatica della struttura si aggiunge quella del personale. Solo 35 infermieri sotto pressione che devono dividersi col 118. Per fare un confronto che mette in luce il livello di disorganizzazione della sanità friulana, basti pensare che a Udine vi sono 31 infermieri in apnea per 66 mila accessi all’anno. Questi numeri spiegano il motivo per cui molti dipendenti dell’azienda Friuli Centrale tentino la fuga alla prima occasione utile. Per converso, la grassa Trieste è gonfia di personale. Al pronto soccorso di Cattinara vi sono 76 infermieri cui vanno aggiunti 48 assegnati al 118. Uno squilibrio paraculesco che giustifica le osservazioni che in questi giorni sono state presentate dai sindacai UilFpl e Nursind. “E’ fondamentale dare corso ai lavori di ampliamento di una struttura di così vitale importanza per il presidio sanitario e per tutta la cittadinanza”, sostengono Stefano Bressan e Luca Petruz. In tal senso è inspiegabile la lunga attesa della realizzazione delle opere murarie la cui responsabilità ricade sulla direzione centrale sanità di Gianna Zamaro e del vice direttore centrale, ingegner Mauro Asaro, dirigente da 110 mila euri/anno. Ma le condizioni del pronto soccorso di Monfalcone e dei numerosi accessi, hanno fatto emergere lo scandaloso sistema degli stranieri, in particolare gli islamici non registrati che intasano il sistema di emergenza urgenza isontino. Si scambiano le tessere sanitarie e usufruiscono a sbafo della sanità pubblica pagata dai cittadini. Dove sono gli organi di controllo predisposti dalla direzione centrale salute? A spasso, forse in viale Miramare, oppure in relax tra i rovi di via Pozzuolo a Udine. Dove anche lì il Messia non è arrivato.