E’ un tema determinante per il buon funzionaamento del settore sanitario: la razionalizzazione delle risorse. Un argomento di estrema attualità e urgenza coltivato e portato avanti con lungimiranza da parecchio tempo da Uil Fpl e Nursind. E adesso il conto viene presentato. E son dolori. Le due sigle denunciano una gravissima carenza di personale infermieristico presso la Sala operativa regionale di emergenza sanitaria di Palmanova. Stefano Bressan, segretario generale della UilFpl e Afrim Cassli per Nursind ricordano: “Siamo stati promotori dell’applicazione e della firma del Piano dell’emergenza urgenza nonostante la contrarietà delle altre sigle sindacali che riteniamo l’unica soluzione per migliorare il sistema regionale. Fortunatamente (le nostre richieste non solo sono state accettate ma portate a buon fine dalla giunta regionale), in questi giorni la stampa è stata inondata da articoli di alcuni sindacati che non hanno nemmeno 1 iscritto all’interno della Struttura Operativa Regionale di Emergenza e quindi tali dichiarazioni non sono espressione della voce dei lavoratori ma una strumentale azione politica a tutela dei privilegi di pochi”. Uil Fpl e Nursind attaccano: “La prima domanda che sorge spontanea è che questi sindacati vogliono l’apertura di una seconda centrale a Trieste e questa richiesta, dimostra, che c’è un’abbondanza di infermieri

presso il 118 che potrebbero a questo punto essere impiegati non solo in missione in SORES ma

anche a tamponare le carenze dell’azienda sanitaria giuliano isontina. La “campagna acquisti” da parte di enti privati che pur di rispettare le convenzioni che hanno acquisito con le varie aziende per la gestione di alcuni punti di emergenza territoriale, ha portato e sta portando via personale da sores che avendo proposte sia economiche che di “miglioramento vita sociale” sceglie di andare verso il privato. Con l’assurdo che enti finanziati e convenzionati dalle aziende pubbliche assumano gli stessi dipendenti che si licenziano dal sistema sanitario pagandoli di più sempre però con i soldi dei cittadini. Ricordiamo che il personale che va presso questi enti è personale già formato del Sistema Pubblico e quindi formato sempre a spese del sistema sanitario pubblico. I lavoratori – sostiene Bressan – si formano a spese del contribuente poiché ci vuole almeno 1 anno di prova per un operatore dell’emergenza.

Inoltre quanto uscito sulla stampa lascia perplessi e fa riflettere su altri punti importanti: Affermare che ASUGI sarebbe in grado di gestire una centrale sdoppiata con proprio personale nella sede della loro struttura che gestisce i trasporti ordinari o spostando personale nella sede di backup presente a Trieste, fa capire che molto probabilmente sono in esubero di personale infermieristico e potrebbero anzi dovrebbero, inviarlo a Palmanova in supporto alla SORES invece di tenerlo a fare chissà cosa – Falso dire che sores/arcs non concede nulla osta verso altre aziende (al contrario di asfo, asufc e asugi che continuano a negarlo verso sores) del personale infermieristico,. Se si informassero prima di scrivere verrebbero a conoscenza che il parere del dirigente infermieristico è stato favorevole purché si svolga quanto prima un concorso ed arrivi personale sufficiente a poter lasciare andare via i colleghi che ne hanno fatto richiesta. – Infine il PEU, spiace ricordarlo agli smemorati delle altre sigle sindacali è stato scritto con il contributo di personale infermieristico e medico di tutte le aziende della regione, quindi condiviso e firmato. Quindi ribadiamo un concetto fondamentale che deve passare ovvero che la soluzione per potenziare il sistema del servizio di emergenza urgenza non è aprire altre centrali ma rendere SORES una realtà più attrattiva. Per trovare una soluzione e andare incontro ai bisogni della popolazione e dei lavoratori abbiamo chiesto un incontro urgente con l’Assessore alla Sanità”. Intanto a Trieste, proprio in questi giorni, prende il via la Barcolana, ci sarà “Nembo 2”?