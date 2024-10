LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Dopo Delle Vedove all’Ausir, Dreosto piazza Favot all’Anci. La Lega mette le mani sui comuni. Fratelli d’Italia si lascia sfuggire due pedine importantissime. Un ministro molto irritato per la gestione del partito in periferia. Non si cede sul terzo mandato.

Per festeggiare la riconferma di Dorino Favot a presidente dell’Anci Fvg la rete è stata inondata di foto. Sembra quasi che gli artefici siano stati De Toni, Ziberna (Forza Italia) e la sindaca di Pagnacco Laura Sandruvi. La presidenza Anci va ad aggiungersi all’elezione come vice (ff di presidente) del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove all’Ausir. L’autorità unica per i servizi idrici. Un esito rocambolesco che ha portato al sacrificio del Benito Remix Lanfranco Sette. E non solo lui, visto che queste due sistemazioni hanno fatto emergere un retroscena clamoroso che ha avuto rimbalzi fino a Roma. Sulla base di quali accordi sono maturate queste due elezioni? Si vocifera di un asse Debora Furlan (Pocenia) e Riccardi per calmare le ambizioni di Lanfranco Sette e per sterilizzare le ambizioni di Fratelli d’Italia. Operazione riuscita visti i risultati e accuse da Roma sulla gestione poco “attenta” del partito in Friuli. Le due pedino sono fondamentali per il futuro politico dei Benito Remix, ma sono ormai perse. Un ministro pare non l’abbia presa bene.