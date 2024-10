MarattinATuttoSprint Exxx…Polzive!!! Sulla partita di calcio di Udine interviene il leader di “Orizzonti Liberali”: Finalmente il sindaco De Toni ha deciso per il patrocinio alla partita Italia-Israele. La vicenda testimonia che De Toni è vittima di pressioni della sinistra più radicale.

Ha raggiunto anche il Parlamento italiano la vicenda sul patrocinio alla partita di calcio fra Italia e Israele, con la concessione del patrocinio da parte del Comune di Udine, il Co-fondatore di Orizzonti Liberali Emanuele Cristelli, l’associazione promossa dall’ On. Luigi Marattin, dichiara:

«Finalmente questa storia si è conclusa nel modo migliore, con la concessione del patrocinio da parte del Comune di Udine alla partita di calcio promossa fra Italia e Israele. Non si può però parlare di un “felice” epilogo, visto ciò che è successo nel frattempo. La vicenda – prosegue il deputato – testimonia ciò che è visibile a chiunque: il Sindaco De Toni è vittima di pressioni costanti nella sua maggioranza ed è in balia in particolar modo della sinistra più radicale che, costringendo ad ambiguità insopportabili nei confronti di Israele, rende poco credibile l’Amministrazione nel suo complesso. Noi come Orizzonti Liberali pur auspicando che Israele eviti il più possibile che l’impatto delle sue operazioni militari ricada su civili e innocenti, non tentenneremo mai nel difendere lo Stato israeliano da chi vuole che scompaia dalla faccia della terra. Hamas e Hezbollah non sono interlocutori politici, ma gruppi terroristici che insieme all’Iran degli Ayatollah tengono in ginocchio un’importante parte del Medio Oriente.»