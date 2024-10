TivùTribù Exxx…Polzive!!! Settembre al galoppo per le emittenti Friulane. Telefriuli battistrada si porta sopra gli 80mila contatti. Balzo di Tv12, da 45 a 51.700. Telequattro a 49.500. Il gruppo di Medianordest oltre 150mila.

Sono stati pubblicati i dati Auditel delle televisioni private del Friuli VG relativi al mese di settembre. I dati corrispondono ai contatti netti ovvero tutti i telespettatori differenti tra loro presenti per almeno 1 minuto nell’intervallo temporale considerato. In questo caso sulle 24 ore. Telefriuli risulta la prima emittente con 82.800 contatti/giorno, circa 2.000 in più rispetto al mese di agosto (80.900). Più staccata TV12 che ottiene la miglior prestazione stagionale passando dai 45.400 contatti di agosto ai 51.700 di settembre superando così la soglia dei 50mila. Più staccate le altre televisioni: Telequattro di Trieste passa dai 47.800 di agosto ai 49.500 di settembre. Seguono “Il 13” a 27.600; Telenordest 26.000; Antenna Tre Veneto 23.300. Il gruppo “Medianordest” (Antenna tre Veneto; Tv12; Telequattro; Telenordest) risulta il primo in regione con un target, raggiunto, di oltre 150mila spettatori. Fra le emittenti in ascesa nel periodo preso in esame da segnalare Studio Più che passa da 1.000 a 2.900 contatti in soli tre mesi. Obiettivo: 10.000 entro dicembre. Per quel che riguarda il Veneto Antenna Tre Veneto mantiene il primato a 432.000 contatti, seguita da Telenuovo Retenord (367.800), Rete Veneta e Canale Italia.