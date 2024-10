SoresCheDolores Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind lanciano l’allarme infermieri alla sala operativa di emergenza Fvg: Grave carenza di personale. CGIL,CISL E FIALS ignorano. Perché è rimasta attiva la centrale del 118 di Trieste?

La situazione é al limite del collasso e per evitare il peggio le due sigle sindacali, UilFpl e Nursind, hanno incontrato oggi il Direttore Generale di ARCS su delega dell’Assessore alla Sanità per affrontare il problema della grave carenza di personale infermieristico presso la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. I segretari generali Stefano Bressan UilFpl e Luca Petruz per il Nursind tengono a precisare che la loro rappresentatività sindacale all’interno della struttura raggiunge il 100% degli iscritti. Per tal motivo lanciano l’allarme: “Nei prossimi mesi, il servizio di emergenza regionale rischia di collassare per l’impossibilità di coprire turni di lavoro per oltre 2500 ore entro fine anno. Come UIL FPL e NURSIND abbiamo cercato di individuare insieme ai vertici dell’azienda, ogni soluzione idonea per valorizzare il personale e favorire adeguati piani di reclutamento. Per garantire la tenuta del sistema di urgenza/emergenza regionale che è alla base della garanzia della salute di tutta la cittadinanza è necessario che la governance sia in capo a un’unica Direzione sovra aziendale (ARCS) con una valenza operativa regionale che deve poter gestire tutte le postazioni del 118, le PET (punto di emergenza territoriale) che a oggi sono regolamentate in modo non omogeneo a livello regionale, l’elisoccorso e la centrale di ascolto in modo da poter far rotare i professionisti garantendogli un mantenimento costante delle competenze e anche un ulteriore sviluppo di carriera per chi lo volesse. E qualora – ricordano Bressan e Petruz – come in questo caso si rendesse necessaria la copertura di servizi di vitale importanza, come la centrale di ascolto, avere la libertà di attingere al personale necessario. A oggi ricordiamo che ARCS ha solo un ruolo di coordinamento ma non ha alcuna possibilità di attingere liberamente alle risorse umane visto che le stesse sono di competenza delle singole Aziende Sanitarie e quindi non ha alcun potere decisionale, e questo sta mettendo in crisi tutto il sistema. Come UIL FPL e NURSIND chiediamo che, a fronte di quanto espresso, venga prevista una linea di finanziamento sovra aziendale dedicata all’emergenza urgenza per poter dare gli strumenti e il giusto riconoscimento ai professionisti per evitare la fuga e valorizzarli con importi adeguati diversi da altre indennità (vedi indennità di PS). Ricordiamo a tutti che CGIL, CISL e FIALS che annunciano misure sulle indennità di Pronto Soccorso per la sala operativa, sono stati contrari fin dal principio al riconoscimento. Di tutt’altro avviso invece UliFpl e Nursind. Le due sigle hanno avanzato richieste anche per quanto riguarda il personale del 118. Essendo l’indennità relativa agli operatori del PS siamo altresì convinti che questo personale debba essere maggiormente gratificato come appunto viene fatto attraverso gli accessi. Non stupisce nemmeno l’ennesima menzogna di CGIL, CISL E FIALS, privi di rappresentanza in SORES rendono note misure solo per un tornaconto di altre strutture, in relazione a quella che definiscono la “loro richiesta di € 50/ora per gli operatori”, ricordiamo come dichiarato anche dal DG di ARCS, che da lungo tempo è già in essere una convenzione con le altre Aziende Sanitarie, ma che vale anche per i professionisti interni con un preciso protocollo dove già vengono riconosciuti € 50/ora. Per tamponare oggi la criticità di organico va immediatamente valutata la possibilità di impiegare il personale infermieristico delle altre Aziende Sanitarie regionali attingendo esclusivamente dai reparti di emergenza/urgenza in sovrannumero di personale. La scelta più razionale e oggettivamente migliore in termini di efficienza, sicurezza e garanzia qualitative della risposta ai cittadini, appare quella di impiegare il personale altamente qualificato nell’ambito dell’emergenza extra-ospedaliera della Centrale Operativa 118 di Trieste. Il personale della Centrale 118 di Trieste, a differenza di tutti gli altri può pregiarsi della conoscenza approfondita delle dinamiche di soccorso territoriale in uno dei contesti di maggior “particolarità” del panorama regionale, conoscenza che li rende di gran lunga preferibili agli occhi dei cittadini per un impiego presso la SORES, a garanzia dell’elevato standard qualitativo richiesto dall’Assessore in fase di stesura del PEU. A tal proposito, ricordiamo che lo stesso PEU prevede l’esistenza di una sola Centrale Operativa regionale che ufficialmente è stata individuata nella SORES di Palmanova, e nonostante questo la Centrale del 118 di Trieste è rimasta attiva in deroga a quanto prescritto dal PEU senza avere ancora alcuna formalizzazione della centrale 116117 regionale con organico da definire, ed oggi conserva un prezioso di operatori altamente qualificati che, soprattutto in tempi di grave carenza di organico, non possiamo consentire che non siano impiegati al meglio delle loro possibilità, anche in funzione di un interesse generale nel mantenimento delle competenze avanzate che rischiano di essere perse relegandoli ad una realtà di secondo piano come quella triestina, in luogo della centrale unica della SORES, certi che tali operatori vedranno questo riconoscimento come un elogio alla loro professionalità e competenza”.