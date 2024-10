FratelliDiTerraExxx….Polzive!!!! Ciriani si presenta nel cuore del settore agricolo friulano ignorato dalla regione. Sabato 26 ottobre l’europarlamentare presenterà le soluzioni per i custodi del territorio.

Alessandro Ciriani, già sindaco di Pordenone ed ora europarlamentare per Fratelli d’Italia é molto impegnato in questi giorni di Pnrr e di manovre di assestamento di bilancio regionale (assente il settore Aricoltura) a presentare su e giù per il Friuli le “soluzioni e prospettive per i veri custodi del territorio”. Chi sono i veri custodi? Gli agricoltori cui tutti ignorano. Di loro nessuno parla e devono fare i conti con i prezzi del mais precipitato a 8 euri al quintale e i costi per tenere in piedi le aziende sempre più alti. L’iniziativa di svolgerà nel cuore dell’agricoltura friulana, il Medio Friuli, esattamente a Bertiolo (auditorium), sabato 26 ottobre alle ore 11. Come per gli altri settori produttivi, vedi per esempio il convegno di martedì 29 a Udine, Alessandro Ciriani dimostra di volersi occupare di tutto ciò che riguarda l’impegno assunto in Europa e metterlo al servizio del territorio e della comunità. Ciriani ha le idee chiare. Non propone. Porta soluzioni che é cosa ben diversa: “Per i veri custodi del territorio”.